У Украины имеется оборудование для вакцины Pfizer, но есть проблема, – врач

В Украине имеется оборудование для хранения вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech при температуре -70 градусов, но его объем ограничен 100 тысячами доз.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "На национальном уровне такое оборудование существует, оно может хранить до 100 тысяч доз", – сообщил он.

Медик добавил, что температура -70 градусов предусмотрена для хранения вакцин, но транспортировать к месту проведения вакцинации их можно в обычном холодильнике.

"Когда вакцина доставляется в регионы, ее можно хранить в обычном холодильнике. Самое главное, чтобы это продолжалось не более 5 дней", – подчеркнул медик.

Вместе с тем Курпита предупредил, что за счет ограниченных возможностей оборудования для хранения вакцин Украина не сможет сразу закупить всю партию.

"При правильной организации логистики Украина может обеспечить надежное хранение и доставку вакцин. Но это точно не будет сразу тех 8 миллионов, о которых заявлял МОЗ", – сказал он.

"Я думаю, что вакцина не поступит в Украину раньше апреля следующего года", – спрогнозировал врач.

Как писал OBOZREVATEL, 8 декабря в Великобритании началась вакцинация от коронавируса. Первым прививки сделают медработникам и людям старше 80 лет.