Украина договорилась с Россией о разведении войск на Донбассе: Минобороны назвало условие

В Министерстве обороны Украины озвучили условие для разведения войск в районе Петровского и Золотого на Донбассе, которое было согласовано 1 октября на переговорах в Минске.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
"Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", – заявили в Минобороны.
Минобороны названо условие разведения войск
Корреспондент
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины технический полностью готовы к началу разведения.
Отмечается, что процесс будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап – отвод личного состава с обеих сторон, второй – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.
Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что разведение войск будет возможно только при условии полного прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
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