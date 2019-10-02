Украина договорилась с Россией о разведении войск на Донбассе: Минобороны назвало условие

В Министерстве обороны Украины озвучили условие для разведения войск в районе Петровского и Золотого на Донбассе, которое было согласовано 1 октября на переговорах в Минске.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

"Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", – заявили в Минобороны.

Минобороны названо условие разведения войск Корреспондент

Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы Украины технический полностью готовы к началу разведения.

Отмечается, что процесс будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап – отвод личного состава с обеих сторон, второй – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что разведение войск будет возможно только при условии полного прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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