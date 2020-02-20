"У нас был план В, план С": Гончарук остался довольным проведенной эвакуацией. Видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что все государственный службы справились с эвакуацией граждан из охваченного коронавирусом Уханя.

Об этом глава правительства сказал на брифинге в Новых Санжарах, где будет размещен оперативный штаб Кабмина (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Гончарук заявил, что доволен эвакуацией украинцев из Уханя

"Я убежден, что госорганы и все наши службы справились с честью с этой ситуацией. Они сработали хорошо, хотя не обошлось и без сложностей", – сказал Гончарук.

Отвечая на вопрос журналистов о запасных планах эвакуации, он заявил, что рассматривалось несколько вариантов, но в итоге остановились на санатории в Новых Санжарах.

"Именно этот объект был выбран, потому что это объект Национальной гвардии. Мы понимаем, что тут за персонал, понимаем, как они будут себя вести. Мы понимаем каким образом обеспечить здесь необходимый режим с точки зрения безопасности и медицинской, и физической", – отметил глава правительства.

Гончарук заверил, что все эвакуированные люди прошли проверку, у них нет симптомов острых респираторных заболеваний.

"Приехал сюда, чтобы убедиться, что все работает. Поговорили с людьми, которые находятся в санатории. Убедился, что тут есть все необходимое. Объект под охраной и присмотром медиков-инфекционистов. Ситуация под полным контролем правительства", – заверил премьер.

Глава правительства добавил, что трое медработников, которые находились с эвакуированными во время полета, остаются в санатории. К ним присоединится еще один медик.

"Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие не будут контактировать", – уточнил Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань.

Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, в которых пострадали 10 человек. Полиция открыла два уголовных производства.

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