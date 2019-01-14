Тяжелые отравления и бесплодие: выяснилась опасность детских игрушек

Токсичные детские игрушки могут вызвать у детей аллергию, отравления, болезни печени, почек, замедление работы мозга и даже привести к бесплодию в будущем.

В Украине таких – третья часть от всего количества, сообщает ТСН. Директор ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко дала родителям советы, какие конструкторы и куклы можно покупать.

По ее словам, очень много игрушек в Украине являются подделками. И первый признак некачественного продукта – ярко выраженный химический запах.

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Дешевые куклы, отметила Иваненко, содержат фталаты, которые смягчают пластик, и могут привести к непоправимым последствиям для здоровья. "На настоящих игрушках должны быть наклейки на украинском, которые содержат название, артикул, поставщика, производителя, имеют предупреждения, условия ухода и хранения, дату изготовления и срок годности", – предупредила эксперт.

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"Можно воспользоваться смартфоном и проверить QR-код. В магазине покупатель имеет право просить декларацию соответствия", – отметила также Иваненко.

Сообщается, что по статистике, каждая третья игрушка в Украине содержит вредные вещества. Преимущественно это товар, который завозился по серым схемам или вообще нелегально. "Такой, даже если он и произведен надлежащим образом, контрабандисты хранят без соблюдения надлежащих условий, например, на тех же складах, где и химикаты", – предостерегла она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснился вред сладких напитков.

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