Томос не поможет: стало известно, как отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП

Обретение Томоса не поможет будущей единой украинской поместной церкви вернуть лавры в свою собственность. Однако эту проблему способен решить Кабинет министров Украины.

Об этом ObozTV рассказала доктор философских наук, заведующий отделом истории религии и практического религиоведения Института философии НАНУ Людмила Филипович. По её словам, хотя лавры принадлежат украинскому народу, но юридически они остаются собственностью государства.

"Только некоторые помещения на территории лавры переданы в пользование отдельным церквям. В частности, речь идет об УПЦ МП. Не вся лавра, а только часть помещений. На это есть специальное решение Кабмина", - пояснила Филипович.

Она уточнила: в свое время церковь обратилась к правительству, их вопрос рассмотрели и пришли к выводу, что для удовлетворения религиозных потребностей необходимо передать УПЦ МП часть помещений.

"Как передали, то так же можно и вернуть, если там будет вестись антигосударственная деятельность и антигосударственная пропаганда. Если УПЦ МП будут использовать эти помещения, например, как склады оружия, то ясно, что им никто не позволит использовать лавру в таких целях", - заверила ученая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предрекли развал РПЦ из-за Томоса Украине.

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