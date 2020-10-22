Степанов сказал, кто даст 100 млн гривен на украинскую вакцину от COVID-19

Клиническую фазу разработки украинской вакцины от COVID-19 профинансирует государство.

Однако это займет достаточно длительный период времени, сказал 22 октября во время пресс-брифинга по разработке отечественного препарата министр здравоохранения Максим Степанов.

Процесс изготовления вакцины будет стоить 100-150 млн гривен, их выделит государство, уточнил он на вопрос корреспондента OBOZREVATEL.

Идею создания отечественного препарата против коронавируса поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Степанов обратился к скептикам, которые не верят в возможность разработки украинской вакцины.

"Этот комплекс неполноценности следует убирать. Я верю в наши разработки, верю нашим врачам. Нам следует обратить внимание на нашу науку. Хотим восстановить разработку вакцины в Украине", – подчеркнул министр.

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