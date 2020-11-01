Степанов предупредил об угрозе коллапса в больницах из-за скачка заражений COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • По состоянию на 1 ноября в больницах находятся 26 593 пациента с COVID-19 или подозрением на болезнь

  • Это почти на 3,5 тысячи больше, чем неделю назад

  • Всего в больницах страны выделено 52 тысячи коек для больных коронавирусом

Глава Минздрава назвал максимальное количество коек для больных коронавирусом

Больницы Украины вскоре не смогут принимать новых больных коронавирусом, если динамика инфицирования сохранится.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине по состоянию на 1 ноября в больницах находятся 26 593 пациента с COVID-19 или подозрением на болезнь. Это почти на 3,5 тысячи больше, чем неделю назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нашей медицинской системы есть предел – это 52 тысячи коек полностью по стране... Больше быть не может, как бы мы не пытались", – отметил он.

По словам Степанова, это 30% процентов от всего коечного фонда.

"Ибо другие болезни не сделали каникулы, и этим людям тоже надо оказывать помощь – лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни", – подчеркнул глава Минздрава.

Он спрогнозировал, что 52 тысячи коек быстро заполнятся, в потом придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких будут принимать на лечение, а каких нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 ноября в Украине официально подтверждено 395 440 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7959 – выявлено за минувшие сутки.

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