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Спасибо Путину? Цимбалюк раскрыл роль президента России в получении Томоса УПЦ

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К возникновению в Украине независимой поместной православной церкви привела не только твердая воля ее президента Петра Порошенко, но и военная агрессия лидера России Владимира Путина.

Ведь именно его преступные действия прибавили решительности Вселенскому патриарху, который наконец решил дать Украине Томос об автокефалии. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он подчеркнул, что в итоге оба политика сделали вклад в реализацию такого исторического шага, как появление в Украине церкви, не подчиняющейся Москве.

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Понятно, что роль действующего президента Петра Порошенко в получении этого документа велика, и по этому поводу он обеспечил себе место в истории. Кстати, как и президент соседней страны. Ведь, как-то не любят у нас говорить об этом, но вообще-то все решения имеют своего предтечу. И оккупация сначала Крыма, а потом Донбасса фактически привели нас к тому, что мы имеем сейчас. Ведь когда-то Виктор Ющенко тоже хотел получить поместную церковь, но у него не получилось. И начало боевых действий убедило Вселенского патриарха в том, что по другому быть не может", — объяснил свою точку зрения Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Независимость УПЦВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинПетр ПорошенкоПатриарх Варфоломей
Место
Украина
Тег
Томос
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Да цембалюк герой, во время войны сидит в стране агрессора
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Юг Руси
Юг Руси
Потрошенко - презик №1 в мире! Лучше всех подмахивает В.В. Путину!!!!!!
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Белый господин
Белый господин
Вечнозеленые дохлые президенты имеют самую сильную убеждающую силу. Не множьте сущности сверх необходимого.
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