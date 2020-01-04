Боевые потери Украины и России на фронте в 2019-м году – 111 украинских воинов и до 300 наемников российских оккупационных войск.
Россия завершила процесс выдачи российских паспортов всем военнослужащим оккупационных войск, так что теперь там нет сепаратистов - только российские военнослужащие, статус 1-го и 2-го армейских корпусов такой же как статус ЧВК "Вагнер", только зарплаты наемников не 200 тысяч рублей, а 15 тысяч.
Итак, за год на 420 километровом фронте Украина понесла боевые потери - 111 воинов (в 2018-м - 133). Список потерь как всегда поименный, публичный, информация о потерях не скрывается. Здесь все понятно.
А вот российская армия поименный список потерь на Донбассе не публикует, поэтому доверять их официальной статистике нельзя, она не проверяемая.
По официальным данным противника, только 1-й корпус "ДНР" потерял 157 убитых. По 2-му корпусу данных нет. Пророссийские ресурсы в соцсетях утверждают, что Россия скрывает потери.
Так, пророссийский паблик во вконтакте Мемориал героев "ДНР-ЛНР" сообщает, что по их данным, подтвержденным фотографиями, убито 428 наемников. И это только те, кто подтверждается сообщениями в соцсетях.
Украинская разведка сообщает – за 2019-й убито 619 наемников.
Авторитетный украинский исследователь Донбасса блогер Necro Mancer ведет поименную базу учета российских потерь, при этом, в отличие от Мемориала Героев "ДНР-ЛНР" и ГУР МО, Necro Mancer разделяет потери на боевые, не боевые, и умерших от ран и болезней. По данным Necro Mancer, закрепленных публичными данными, за 2019-й год уничтожено 250 наемников. Но это только то, что попало в социальные сети.
Какие цифры достоверны?
Думаю, все-таки наиболее достоверна оценка боевых потерь от Necro Mancer, поскольку это поименная и проверяемая база, в которой потери классифицированы. Однако, эта база также не является окончательной – периодически в интернете всплывают данные о потерях за прошлые месяцы и года, которые Necro Mancer затем добавляет. Кроме того, потери граждан РФ, которых вывозят и хоронят в России, не всегда становятся достоянием соцсетей. Тем не менее, в наш век соцсетей и смартфонов, информация в интернет просачивается, и заблокировать ее полностью россияне не могут.
Моя оценка боевых потерь российских войск за 2019-й год на Донбассе – до 300 наемников. К точно идентифицированным боевым потерям от Necro Mancer, думаю, оправданно добавить до 50 наемников, информация о ликвидации которых в соцсети не попала, практика показывает, что новые сведения о потерях противника еще могут всплыть.
Таким образом, соотношение боевых потерь украинских и российских войск на Донбассе 1:3.
Оценка потерь противника является важным фактором оценки реальной боевой эффективности войск и результатов боевого применения вооружения в войне. Это должно быть одним из факторов оценки действий каждого соединения, решений о награждении личного состава, изменений тактики и планирования боевой подготовки. Надеюсь, что когда-то наша армия все-таки начнет делать выводы из анализа военного опыта, и украинское руководство когда-нибудь начнет создавать реалистичную военную доктрину исходя из реальной обстановки.
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