Рестораны и кафе в Украине заработали на полную: правила посещения заведений

В Украине с 5 июня разрешили полноценную работу ресторанов и кафе.

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При этом из-за карантина действуют некоторые правила и запреты, которых они должны придерживаться. Список обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Рестораны и кафе в Украине заработали на полную

В заведениях общественного питания запрещено:

Заходить в заведение без сопровождения его сотрудника.

Функционирование детских комнат.

Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек.

Приготовление еды на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой).

Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами.

Самообслуживание в учреждениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.

Посадка более 4 лиц за столик без учета детей.

Правила работы летних террас, а также еды и напитков на вынос не изменились и остаются в силе.

Что запрещено в ресторанах во время карантина facebook.com/maksym.stepanov.official

При этом в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня, которое, в частности, касается полноценной работы кафе и ресторанов, из-за роста заболеваемости COVID-19.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их (вероятно, Киева. – Ред.) инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра (5-6 июня)", – сказал он.

Также Ляшко отметил, что окончательное решение по ослаблению карантинных ограничений принимает именно региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", – пояснил главный санитарный врач.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рекомендации экспертов о том, как избежать заражения COVID-19 во время посещения заведений общественного питания.

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