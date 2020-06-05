Рестораны и кафе в Украине заработали на полную: правила посещения заведений

В Украине с 5 июня разрешили полноценную работу ресторанов и кафе.
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При этом из-за карантина действуют некоторые правила и запреты, которых они должны придерживаться. Список обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Рестораны и кафе в Украине заработали на полную
В заведениях общественного питания запрещено:
Заходить в заведение без сопровождения его сотрудника.
Функционирование детских комнат.
Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий, в которых принимают участие более 10 человек.
Приготовление еды на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой).
Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами.
Самообслуживание в учреждениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.
Посадка более 4 лиц за столик без учета детей.
Правила работы летних террас, а также еды и напитков на вынос не изменились и остаются в силе.
Что запрещено в ресторанах во время карантина
facebook.com/maksym.stepanov.official
При этом в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня, которое, в частности, касается полноценной работы кафе и ресторанов, из-за роста заболеваемости COVID-19.
Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.
"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их (вероятно, Киева. – Ред.) инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра (5-6 июня)", – сказал он.
Также Ляшко отметил, что окончательное решение по ослаблению карантинных ограничений принимает именно региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Мы прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", – пояснил главный санитарный врач.
Ранее OBOZREVATEL публиковал рекомендации экспертов о том, как избежать заражения COVID-19 во время посещения заведений общественного питания.
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