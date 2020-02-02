Ровно 5 лет назад, 1 февраля в бою в селе Чернухино пал смертью героя Иса Мунаев. По словам бойцов 30-й бригады, Мунаев пошел в разведку как простой солдат, пошел первым. С ним было несколько бойцов. Они прибыли в село и почти сразу пошли на разведку, времени для изучения обстановки не было. Они достаточно точно установили силы противника, но их обнаружили на отходе, и группа попала под обстрел... Его напарник выбрался, и передал украинским бойцам данные, стоит отметить - довольно точные. Но бригадный генерал республики Ичкерия, один из самых успешных чеченских командиров в войнах за независимость, погиб как солдат в бою за независимость Украины.
Я познакомился с Исой в Днепре в августе 14-го, эта фотография была сделана болгарским волонтером Калином Димитровым 22 августа 2014-го года, когда мы вместе с ним ездили на фронт под Иловайск, фото на сделано на опорном пункте 39-06. Мунаев тогда только прилетел из Дании, где он постоянно проживал и где жила его семья. Это само по себе было риском - там, в Европе, он мог скрываться, ведь он был одной из самых статусных целей для российских спецслужб, а здесь он на виду, здесь он один из символов сопротивления.
Мы ехали с ним несколько часов друг напротив друга, он говорил о своей войне, я - об опыте нашей, и видя его горячее и искреннее желание идти в бой, предупреждал, что степи Донбасса - это не его родные горы, что уровень подготовки противника и организация выше, чем у российских войск в Чечне. Но его воля и мотивация не могли не впечатлить - он привык воевать против превосходящего противника.
Мунаев хотел пойти на фронт добровольцем, но он хотел создать чеченский добровольческий батальон, ведь его в Чечне знали все. Это было очень правильным стратегическим ходом, который имел бы огромный резонанс во всем мире, но государственной поддержки этот проект в Украине, к огромному сожалению, не получил. Командующий ОК "Юг" Руслан Хомчак решил сформировать добровольческую роту в составе 74-го разведывательного батальона во главе с Мунаевым. Но начальник Генштаба Виктор Муженко проект отклонил - а то вдруг добровольцы переворот устроят...
Только когда ситуация под Дебальцево в ходе боев уже стала неуправляемой, Мунаеву не официально разрешили повести в бой чеченское подразделение, которое по сути было разведгруппой.
Я понимаю, почему Иса так спешил. Он был очень опытным и грамотным воином, но он хотел как можно быстрей показать результат, он хотел, чтобы их никто не мог перепутать с какими-то авантюристами, которых тогда крутилось немало, он искренне хотел бить нашего общего врага, искренне хотел изменить обстановку на одном из самых критических участков Дебальцевской дуги.
Честь воина для него была главной мотивацией. В любой момент он мог плюнуть на всю нашу бюрократию, хаос и неурядицы и вернуться в свой спокойный Евросоюз, но Мунаев все для себя решил.
31 января отряд наемников атаковал опорник в Чернухино, который удерживало небольшое сводное подразделение 30-й и 128-й бригад - наши отбились, уничтожили российский танк, но ситуация оставалась угрожающей. 1 февраля отряд Исы Мунаева прибыл на передовую на одной машине ГАЗ-66, хотя без бронетехники это был в том районе большой риск. Но других резервов для проведения разведки у командования сектора не было. И Иса пошел вперед...
Светлая память герою Ичкерии, павшему в бою за свободу и независимость Украины.
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