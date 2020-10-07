Первый вертолет независимой Украины поднялся в небо 19 лет назад: как это было

Ровно 19 лет тому назад, 7 октября 1991 года, в небо поднялся первый вертолет независимой Украины. Это был двухместный АК1-3 "Слава", полет на котором осуществил заслуженный летчик-испытатель СССР Станислав Полуйчик.

Что собой представляет данный летательный аппарат, рассказывает OBOZREVATEL.

Так, первый полет АК1-3 был неофициальным. Аппарат был создан в 1999 году предприятием "КБ Аэрокоптер" в Полтаве.

АК1-3 "Слава", ранее известный как ПО-6 "Санька", относится к классу легких вертолетов и предназначен для решения разнообразных видов авиационных работ: сельскохозяйственных, патрулирования лесов, пожаротушения, мониторинга трубо- и нефтепроводов.

Максимальная скорость полета составляет 186 км / ч, запас хода – около 350 км. АК1-3 способен перевозить двух пассажиров, полезная нагрузка – 252 кг.

Пустой вертолет весит всего 390 килограммов, его можно транспортировать даже на автоприцепе для легкового авто, который также можно использовать как мобильную взлетно-посадочную площадку для вертолета.

АК1-3 был сконструирован согласно требованиям Нормолетной пригодности винтокрылых аппаратов АП-27 и международным стандартам уровня шума.

В 2006 года Госавиаслужба Украины выдала вертолету сертификат типа ТП-0008, что позволяет его применять в коммерческих и любительских целях на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы способы бесплатно попасть в бизнес-класс самолета.