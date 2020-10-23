В Германии отменили метание елок, а в Швеции выпустили стариков: как COVID-19 изменил Европу

Каждый день приносит все новые рекордные цифры заболевших коронавирусом. Многие говорят о второй волне, локдауне и усилении карантина.

Теперь вместо Италии в Европе этой болезнью охвачена Франция. А вот Швеция, которая шла своим путем в борьбе с вирусом, вдруг стала менять правила.

Подробнее о том, что сейчас происходит с COVID-19 в Европе, читайте в материале OBOZREVATEL.

Франция: впервые комендантский час

По 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом регистрируют во Франции каждый день. В стране впервые за эти месяцы ввели комендантский час. Пока он будет действовать в некоторых городах – Париж, Лион, Марсель и др. С 21:00 до 6:00 утра жителям Франции запрещено выходить из дома. За нарушение грозит штраф 135 евро. Будут закрыты пабы, рестораны, кафе.

Общественный транспорт закрывать на ночь не будут, его оставили для тех, кто работает по ночам.

Швеция: сняли ограничения для стариков

А вот Швеция все-таки меняет свои правила поведения во время эпидемии. Ведь первая волна коронавируса и отказ страны от строгих мер привели к высокой смертности среди пожилых людей. Всего, по данным на 18 октября, тут от коронавируса умерло 5918 человек, тогда как в соседней Норвегии – 278, Финляндии – 346.

Врачам до сих пор приходится бороться за право использовать защиту при работе с пациентами. Тут даже не рекомендовали надевать маски. Такая политика Швеции привела к тому, что среди медиков растет заболеваемость COVID-19. Так, в больнице Фалуна после вспышки коронавируса врачам разрешили использовать защитные щитки при осмотре пациентов.

Так же не собираются здесь закрывать и школы. Хотя количество тяжелых случаев среди школьников в Швеции в несколько раз выше, чем в соседней Финляндии.

С 19 октября в Швеции в силу вступили новые правила. Они позволяют местным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест – музеев, тренажерных залов, концертов, торговых центров и спортивных матчей. Также граждан могут попросить не использовать общественный транспорт, не посещать пожилых людей.

В то же время Швеция сделала другой шаг – она прекратила карантин для стариков, который действовал в стране с весны. Пенсионерам запрещалось ездить в общественном транспорте и посещать общественные места. В правительстве посчитали, что люди старше 70 лет слишком долго сидели в изоляции, и это может отразиться на их психическом здоровье.

Поэтому они теперь будут жить по общим правилам – избегать большого скопления народа и уходить на самоизоляцию при первых же признаках заболевания.

Италия: снова закрыты рестораны и магазины

Снова растет число заболевших в Италии. В понедельник, 19 октября, тут зарегистрировано рекордное число зараженных – 11,7 тысяч.

В Ломбардии мэры городов выступили против местного губернатора. Последний решил полностью закрыть школы и перевести их на обучение по интернету. Однако мэры требуют, чтобы обучение было смешанным, и дети могли несколько раз в неделю посещать школы.

В Ломбардии введен комендантский час с 23:00 до 05:00. Если кому-то необходимо в это время выйти на улицу, например по работе, то он должен заполнить электронную анкету. Квитанции из банков, счета из баров и ресторанов, а также билеты в театр или кино могут послужить пропуском во время комендантского часа. Штраф за нарушение составляет 400 евро.

Непродовольственные магазины в выходные должны быть закрыты. Отменены ярмарки и гулянья. Пабы, бары, рестораны работают с 17 до 23, но обслуживают тут только за столиками. Это вызвало недовольство владельцев этих заведений, они так же, как и таксисты, вышли на акцию протеста.

Подобные ограничения действуют и в нескольких других регионах Италии – Лигурия, Кампания, Пьемонт. Также комендантский час собираются вводить в Лацио. Тут собираются ограничивать учебу в школах и вузах и 50-75% занятий переводить на удаленку. Та же ситуация с обучением и в других регионах Италии. Где-то ученики посещают школу только три дня в неделю, где-то лишь учатся в начальной школе.

Не всем школьникам и родителям это нравится. Но ничего не поделаешь.

В Италии все пункты сдачи тестов на коронавирус забиты, там выстраиваются длинные очереди. Врачей не хватает. Часть из них стали жертвами коронавируса. Вдобавок в ближайшее время около 5 тысяч врачей собираются выйти на пенсию.

Сейчас в стране обсуждают введение системы семейной медсестры, которая могла бы посещать больных на дому.

Однако на улицах Италии, в туристических центрах довольно много народу, трудно сказать, что тут до сих пор бушует коронавирус.

Румыния: без детских садиков

К жесткому карантину возвращается Румыния. В Бухаресте закрывают кинотеатры, рестораны, школьники переходят на удаленку, а детские садики закроют. Тут зарегистрировано 3400 случаев заражения, в основном в столице. Такая цифра для Румынии очень высока. Но наибольшую обеспокоенность вызывает цифра смертей от COVID-19 в этой стране – 69 человек за сутки 21 октября

Бельгия: недовольны рестораторы, протестуют правые и левые

В Бельгии ситуация с коронавирусом тоже ухудшилась. Вместо 8 тысяч зараженных в день, как было ранее, на прошлой неделе тут обнаружили более 12 тысяч за сутки. Страна занимает третье место в мире по количеству смертей от коронавируса. Уже с понедельника в Бельгии закрыты бары и рестораны, а власти призывают людей по возможности работать из дома.

"В стране введен комендантский час с 00:00 до 5:00 часов утра. В эти часы на улицы выходить нельзя. В транспорте, в помещениях все должны находиться в масках, местные власти могут принять отдельное решение по своему городу – на каких улицах также следует надевать маски. Люди не очень этим довольны, поскольку весной, когда был строгий карантин, больше всего пострадал мелкий бизнес. На интернет-барахолках до сих пор можно встретить объявления о распродаже оборудования и мебели целого кафе или ресторана, так как заведение закрылось. Бастуют и правые, и левые, но правила все соблюдают, потому что нарушения карают серьезными штрафами", – рассказал Никита, украинец, который сейчас живет в Бельгии.

Также закрыты спортивные залы, заниматься спортом можно только на свежем воздухе, разрешено гулять в парках. Что касается офисов, то в них можно работать только ограниченному числу людей. А вот вузы и школы продолжают работать.

В среду, 21 октября, в Бельгии было зарегистрировано около 10 тысяч новых случаев.

Германия: погуляли на свадьбе и заразили гостей

Что касается Германии, то ситуация в этой стране относительно спокойная. Правда, недавно заявили о 11 тысячах новых зараженных. Поскольку летом счет шел только на сотни, то власти обеспокоены. Никому не хочется снова сидеть на карантине.

Новое решение немецкого правительства по ограничению собраний коснулось свадеб и домашних вечеринок. Теперь, когда число инфицированных достигнет цифры 35 на 100 тыс. населения, на домашние застолья имеют право собраться не более 25 человек. А в ресторанах только 50.

Если число заболевших вырастет более 50 на 100 тыс. населения, тогда в ресторанах можно будет собрать лишь 25 гостей одновременно, а вот дома должно быть не свыше 10 человек.

Такие меры приняты из-за свадьбы в городе Хамм, где собралось около 300 гостей. В результате более 100 гостей, а также невеста с женихом заразились коронавирусом. Мэр города принял строгие меры. Теперь без предупреждения можно собирать не более 25 гостей, а о мероприятии от 25 до 50 человек нужно поставить в известность власти.

Если кому-то захочется устроить гулянье более 50 человек, то на это придется получать специальное разрешение. Владельцы ивент-агентств, кафе, ресторанов в этом городе сильно огорчены.

Однако в последние дни полиции в Германии приходится буквально разгонять шумные собрания в пабах и ресторанах. Десятки гостей не желают придерживаться правил ношения масок и комендантского часа, которое требует не собираться более 5 человек после 23 часов, а все пабы, маленькие рестораны, супермаркеты должны быть закрыты

В Германии начинают беспокоиться о предстоящем Рождестве 25 декабря. Ведь тогда количество вечеринок резко возрастет. В стране уже заранее отменили традиционное развлечение по метанию новогодних елок.