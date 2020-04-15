Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" состоится 16 апреля – СМИ

Обмен пленными между Украиной и террористами "ДНР" и "ЛНР" состоится в четверг, 16 апреля.

Предварительно, он начнется в 16:00, сообщило "Громадське" со ссылкой на свои источники в миссии ОБСЕ и МВД Украины.

Офис президента Украины

Отмечается, что обмен будет проходить на контрольном пункте въезда и выезда "Майорское".

Освещать процесс журналистов не допустят в связи с карантином. На месте будет снимать только представитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента днем 15 апреля заявили, что очередной этап взаимного освобождения пленных в процессе подготовки: идут последние согласования по списку и по логистике.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

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