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15 апреля • обновлено в 17:31
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Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" состоится 16 апреля – СМИ

1.5т
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Обмен пленными между Украиной и террористами "ДНР" и "ЛНР" состоится в четверг, 16 апреля.

Предварительно, он начнется в 16:00, сообщило "Громадське" со ссылкой на свои источники в миссии ОБСЕ и МВД Украины.

Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" состоится 16 апреля – СМИ

Офис президента Украины

Отмечается, что обмен будет проходить на контрольном пункте въезда и выезда "Майорское".

Освещать процесс журналистов не допустят в связи с карантином. На месте будет снимать только представитель Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента днем 15 апреля заявили, что очередной этап взаимного освобождения пленных в процессе подготовки: идут последние согласования по списку и по логистике.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
и наш гарант шайтанова отдаст
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