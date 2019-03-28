"Ножницы в голову!" В украинской школе разгорелся скандал из-за агрессивного ученика

В одной из украинских школ агрессивный ребенок ножницами в голову ударил своего одноклассника.

Об этом в группу "Батьки SOS" в Facebook написала мама одного из учеников, где учится агрессивный школьник. Юлия Людченко в сети рассказала, что ребенок уже в 1-м классе проявляет жестокость по отношению к другим детям.

"У нас в 1-м классе есть гиперактивный мальчик склонный к агрессии (это проявлялось в мелких драках, так как учитель это все пресекала сразу). С ним работал психолог и ее заключение, что он нормальный... В прошлый четверг этот мальчик, после того как закончились уроки и в класс зашли родители за своими детьми, он не обращая внимания на родителей, нанес удар ножницами в голову однокласснику. Полиция составила протокол, в больницу мама обращалась и есть все подтверждающие документы", – рассказала женщина.

Мама "гиперактивного" мальчика сперва согласилась, чтобы ее сын учился дома, но после забрала свое заявление о домашнем обучение.

"Ситуация такая, что наши дети боятся идти в школу, а некоторые просто отказываются", – добавила Людченко.

В администрации школы ничего с агрессивным ребенком без разрешения поделать не могут, добавила обеспокоенная мама.

В своем посте Юлия Людченко предпочла не указывать ни школу, ни город, где произошел данный инцидент.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Одесской области школьники жестоко избивали сверстника и снимали это на видео.

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