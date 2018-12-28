''Никто не запрещает молиться за Россию'': Порошенко сделал заявление о МП в Украине

Объединенная православная церковь "идет ко всем с любовью", и никто не будет запрещать украинцам посещать храмы МП и молиться за Россию.
Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время общения с верующими в Свято-Успенском храме в селе Мирное Одесской области. Он подчеркнул, что подобные решения — личный выбор каждого.
"Никто не запрещает вам ходить в церковь и начинать службу божью с молитвы за Россию, если это ваш выбор", — отметил он.
"Мы стоим не просто на пороге рождественских праздников, а еще и рождения украинской автокефальной церкви", — подчеркнул президент.
Он напомнил, что за плечами современных украинцев, которые станут свидетелями получения Томоса, стоят сотни поколений, которые только мечтали об этом. Порошенко отметил, что Украина ждала и молилась за это тысячу лет.
"Я хочу поблагодарить Его святость Филарета… Много раз казалось, что ситуация заходит в тупик. И только мудрость Его святости, и мудрость вселенская позволили нам находить эту дорогу к нашей объединенной церкви", — сказал президент.
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL,
14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.
В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".
Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины.
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