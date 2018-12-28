''Никто не запрещает молиться за Россию'': Порошенко сделал заявление о МП в Украине

Объединенная православная церковь "идет ко всем с любовью", и никто не будет запрещать украинцам посещать храмы МП и молиться за Россию.

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время общения с верующими в Свято-Успенском храме в селе Мирное Одесской области. Он подчеркнул, что подобные решения — личный выбор каждого.

"Никто не запрещает вам ходить в церковь и начинать службу божью с молитвы за Россию, если это ваш выбор", — отметил он.

"Мы стоим не просто на пороге рождественских праздников, а еще и рождения украинской автокефальной церкви", — подчеркнул президент.

Он напомнил, что за плечами современных украинцев, которые станут свидетелями получения Томоса, стоят сотни поколений, которые только мечтали об этом. Порошенко отметил, что Украина ждала и молилась за это тысячу лет.

"Я хочу поблагодарить Его святость Филарета… Много раз казалось, что ситуация заходит в тупик. И только мудрость Его святости, и мудрость вселенская позволили нам находить эту дорогу к нашей объединенной церкви", — сказал президент.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,