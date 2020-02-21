У Савика Шустера обсудят эвакуацию из Китая и годовщину Майдана

В пятницу, 21 февраля в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят две темы: эвакуацию украинцев из Китая и реакцию на это сограждан, а также события Революции Достоинства шесть лет назад.
Программа будет транслироваться в эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гостями студии станут:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины,
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),
Елена Лукаш, министр юстиции Украины (2013 - 2014),
Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019),
Александр Горошинский, адвокат бойцов спецподразделения "Беркут",
Алексей Мочанов, волонтер,
Елена Камангар, мать Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины,
Екатерина Кувита, координатор "Автомайдан-Киев",
Михаил Добровольский, командир первой роты оперативного полка "Беркут",
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ",
Владимир Вятрович, народный депутат "Европейской солидарности".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина эвакуировала своих граждан и некоторых иностранцев из китайского города Ухань, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса COVID-2019. Их доставили в санаторий Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, где они будут находиться на карантине 14 дней.
Местные жители оказались недовольны этим и устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями. В результате столкновений пострадали 10 человек.
Правоохранители задержали 24 человек и открыли пять уголовных производств.
С 18 по 22 февраля Украина отмечает завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни.
20 февраля в Киеве прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Небесной Сотни. Шесть лет назад произошел массовый расстрел протестующих силовиками.
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