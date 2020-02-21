У Савика Шустера обсудят эвакуацию из Китая и годовщину Майдана

В пятницу, 21 февраля в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят две темы: эвакуацию украинцев из Китая и реакцию на это сограждан, а также события Революции Достоинства шесть лет назад.

Программа будет транслироваться в эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии станут:

Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины,

Михеил Саакашвили , президент Грузии (2004 - 2013),

Елена Лукаш , министр юстиции Украины (2013 - 2014),

Сергей Горбатюк , начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019),

Александр Горошинский , адвокат бойцов спецподразделения "Беркут",

Алексей Мочанов , волонтер,

Елена Камангар , мать Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины,

Екатерина Кувита , координатор "Автомайдан-Киев",

Михаил Добровольский , командир первой роты оперативного полка "Беркут",

Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ",

Владимир Вятрович, народный депутат "Европейской солидарности".

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