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21 февраля • обновлено в 19:21
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На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эвакуацию из Китая и годовщину Майдана

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В пятницу, 21 февраля в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят две темы: эвакуацию украинцев из Китая и реакцию на это сограждан, а также события Революции Достоинства шесть лет назад.

Программа будет транслироваться в эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

У Савика Шустера обсудят эвакуацию из Китая и годовщину Майдана

Гостями студии станут:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины,

  • Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),

  • Елена Лукаш, министр юстиции Украины (2013 - 2014),

  • Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019),

  • Александр Горошинский, адвокат бойцов спецподразделения "Беркут",

  • Алексей Мочанов, волонтер,

  • Елена Камангар, мать Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины,

  • Екатерина Кувита, координатор "Автомайдан-Киев",

  • Михаил Добровольский, командир первой роты оперативного полка "Беркут",

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ",

  • Владимир Вятрович, народный депутат "Европейской солидарности".

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Евромайдан Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Революция Достоинства
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Ferat Bey
Ferat Bey
Опять этот Савик выполз. При Порошенко этого Савика закрыли. И правильно. Понимаете в чём дело. У Савика будет liberalnо-jidivska-hohlatska "свобода слова". Как всгда, два каких-нибудь идиота будут говорить -- один на украинском, а другой на русском. Причём тот, кто говорит на украинском будет выглядеть не просто идиотом, а послушным малоросом и tupim hohlom. А Савик такой себе премудрый Киевский jid -- примиритель и собиратель Украины. А так в Украине быть не должно! Если кто-то из гостей говорит по-русски, то его нужно приглушать и делать перевод на украинский.
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