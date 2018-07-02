Миф о "великой России" мы разбили на атомы, но есть опасность - Олена Степова

Новость о том, что в Луганске на специальном "трибунале" вынесли приговоры всему высшему военно-политическому руководству Украины, взорвала информационное пространство.

Непутевые вчерашние "республиканцы", которые сегодня достали с антресолей запыленные украинские паспорта и уже в качестве украинских граждан выдвигали обвинения украинской власти в соответствии с украинской Конституцией, действительно на первый взгляд выглядят довольно забавно.

Но действительно ли здесь есть над чем смеяться? Чем объясняется такая резкая смена риторики и чем она может оказаться чреватой для нас? Почему дата трибунала совпала с годовщиной нападения Гитлера на Советский Союз? Об этом, а также о том, в чем маленькая Украина нанесла сокрушительное поражение огромной России, OBOZREVATEL поговорил с известной писательницей и блогером, переселенкой с Луганщины Оленой Степовой.

Олена Степова Фото из открытых источников

- Олено, 22 июня в оккупированном Луганске с небывалой помпой прошел "Украинский народный трибунал". Что это было вообще, как считаете?

- Это был "анонс" ощутимого удара, который планирует нанести нам Россия. Война же идет не только на фронте. И сейчас Россия полностью меняет военный, политический, дипломатический курс по донбасскому вопросу. Это шоу, которое мы имели возможность наблюдать - лишь один из этапов существующего сценария. Просто мы обычно обращаем внимание только на то, что приобретает большую огласку.

- В чем заключается этот сценарий?

- Чтобы это понять, стоит вспомнить, что вообще происходило на оккупированных территориях с начала русской агрессии.

Изначально людей там убедили в существовании так называемой Новороссии, которая когда-то вроде как объединяла 8 областей Украины. Это называется симулякр - параллельная реальность, которая вживляется в сознание людей и затягивает их.

Люди действительно поверили в то, что существует какая-то Новороссия. Поэтому им очень легко было впарить очень распространенный тезис российской пропаганды о "временно оккупированных киевской властью территориях".

Но "Новороссия" у нас не прижилась. Не поддержала ее Украина, не появились у нас Запорожская, Одесская, еще какие-то "народные республики". Поэтому ее свернули еще в 2014 году.

Но нельзя было просто сказать: "все, Новороссии нет, ребята, мы ошиблись - извините". Симулякр, вживленный в мозг человека, имеет свои якоря - и чтобы заменить его, необходим симулякр еще большей силы.

Таким симулякром стали "народы Донбасса".

Нас начали пробовать убедить, что существуют какие-то отдельные "народы Донбасса". Даже специальная "Программа воссоединения народов Донбасса" была создана. На ней, кстати, много денег российских было отмыто. И слава богу! Чем больше украдет сепарье у России, тем меньше у них в бюджете останется.

Эта программа должна была выстроить определенную картинку. Что Луганщина и Донетчина - это не Украина. Это отдельная территориально-политическая единица, имеющая собственную историю и даже собственный народ. Поэтому там было запрещено украинское законодательство, украинский язык, что-либо украинское вообще. Они начали позиционировать себя как республики со своими конституциями, собственным законодательством. То есть - никаких связей с Украиной.

Один из пророссийских митингов в Донецке в марте 2014 года Радио Свобода

Появились даже научные разработки, подтверждающие, что действительно существует какой-то отдельный народ Донбасса. Что это - "исконно русские казачьи земли". Какие-то научные сотрудники выступали и доказывали, что даже мамонты на Донбассе были особые, что это и был народ Донбасса.

Это стоило безумных средств, на самом деле. Но так формировалась определенная мысль у людей.

- И люди действительно поверили в то, что представляют какой-то отдельный этнос Донбасса?

- Знаете, я их троллю все время. Говорю: "народы Донбасса", могу ли я узнать о вашей национальной кухне? Какие народные танцы у вас существуют? Какие традиции чтите?..

Мне говорят: "Ну как же - на Донбассе всегда окрошка была". Окрошка - это хорошо, но как насчет блюд именно народной кухни - ну, кроме самогона?

Они не понимают даже, что такое народ. И если в федеральной России можно говорить о народе Башкирии, народе Калмыкии или народе Бурятии, то формулировка "народ Киева" или "народ Харькова", которые пытаются запустить российские политтехнологи - это немного не туда.

Митинг в Луганске, 2014 год

- Но на этом самом "трибунале" речь шла уже не о "народе Донбасса", а об "украинском народе".

- Именно так. Все эти "Новороссии", "временно оккупированные Киевом территории" и "народы Донбасса" были нацелены на то, чтобы доказать: Украина не существует, Донецкая и Луганская области - это нечто отдельное.

Но сейчас Россия вынуждена поменять стратегию. Поскольку в свое время не получила достаточной поддержки здесь, зато получила санкции. Так что положение у них не очень хорошее. Но заканчивать войну они пока не готовы.

Во-первых, это имидж Путина. А во-вторых, только представьте, сколько сил задействовано в войне. И если бы россияне даже вывели свои войска, с ними вместе вышли бы все сепаратисты, террористы, которые боятся наших карательных органов - и в Россию бы вернулось много тех, кто уже не может без войны и крови, самих россиян, которые научились жить войной.

Россия бы утонула в криминале. Люмпену России все равно кого убивать. На Донбассе ведь русскоязычные убивают русскоязычных.

Ну и в конце концов Россия не оставит Донбасс потому, что он ей, собственно, никогда и не был нужен. Как не был нужен ей Крым. России всегда была нужна вся Украина - сломанная, уничтоженная, превращенная в гетто, в пророссийский "аппендикс", каким мы и были с 1918 года. Кремлю нужна полная оккупация Украины. Оттуда и термин "временно оккупированная киевской хунтой территория".

Но обстоятельства сложились так, что Россия должна менять стратегию. Именно поэтому 22 июня мы с удивлением узнали про УКРАИНСКИЙ народный трибунал в Луганске. То есть на смену "Новороссии" и "народам Донбасса" возвращается Украина. И в этом трибунале ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ обвиняют СВОЕГО президента Украины в том, что он нарушил их права, гарантированные им Конституцией Украины.

"Народный трибунал" в Луганске, 22 июня 2018 года

То есть на Донбасс вернулась Украина. "Новороссия" растратила свои ресурсы. "Народ Донбасса" умер, Россия его уже прикопала и реанимировать не намерена.

Вместо этого возвращается "Донбасс - это Украина". Путин эту фразу повторяет так часто, как только может. На последней пресс-конференции он подчеркнул, что планирует и дальше "помогать республикам", но они должны вернуться в Украину и быть признанными украинскими властями.

- Но все же слишком резко поменялась риторика. Слишком кардинально. Почему?

- Предыдущие попытки захватить 8 областей Украины провалились. Разделить страну по Днепру не удалось, потому что мы немного дали по рукам венграм, немножко пободались с поляками, но никто не перешел черту. И "Новороссию" похоронили.

Далее были попытки создать "народ Донбасса". Но это стало угрозой для самой России, так как этот мифический народ потребовал в РФ вполне конкретных льгот и предоставления гражданства. Россия к этому оказалась не готова.

И военная авантюра РФ провалилась. Маленькая Украина остановила всю огромную Россию и пятый год держит линию фронта. Миф о великой России мы не только в пепел стерли - мы его на атомы разбили!

Вот это великорусское "да если бы Путин захотел, он бы дошел до Киева" - боже, ну это же такой смех, что у меня даже куры с этого не смеются!

Мы за время войны сделали невероятные вещи. Родили новую, боеспособную, современную, готовую дать отпор захватчикам армию. Потому что армию, которая была до того, все годы независимости наши продажные генералы помогали России разваливать - и уничтожили в итоге. Там нечего было реанимировать. И мы родили новую силу.

Факты

Россияне говорят, что у нас были "котлы". Да, были. Но исключительно потому, что мы не ожидали такой подлости от своего "старшего брата". Мы вообще миролюбивый народ. Мы не собирались воевать. Поэтому и не видели угрозы. Это была политическая слепота - частично из-за засилья предателей в генералитете, в Раде, в СМИ, в той же СБУ... Вспомните, сколько предателей среди правоохранителей оказалось в 2014 году в Луганской и Донецкой областях!

Но мы не позволили России захватить всё.

- Считаете, опасность сейчас меньше?

- Думаю, у России нет ни политических, ни физических, ни ресурсных, ни военных возможностей это сделать. Они, конечно, могут бросить авиацию, бомбы, танки, но для Путина и для российских олигархов это будет означать потерю всего. Ведь свои деньги они держат за границей. А Европа вряд ли оставит без ответа такие действия России. Это они в 2014-м верили, что шапками нас закидают. Им это в уши вливали и наши продажные политики. Помните "Украина - это Россия" при Януковиче?

И русские не были готовы, что Украину поддержит мировое сообщество. Ибо иллюзия собственного величия не дает им увидеть чужую силу. Это наша победа на дипломатическом и политическом фронте.

России очень многое не удалось. И кроме котлов, кроме того горя, которое мы получили, потому что были готовы к войне - они больше ничего не могут нам предъявить. Нет у них побед. Новых захваченных территорий. Новых котлов. Мы выросли. Они нас боятся. Это очень видно по сепарских сайтах и группах, которые я отслеживаю.

Но зубы из Украины Путин не вытянет. Ему не нужен Донбасс. Ему нужна вся Украина. Именно поэтому 22 июня и состоялся в Луганске сюр под названием "народный трибунал".

"Народный трибунал" в Луганске, 22 июня 2018 года

- Дата случайно выбрана?

- Россия очень любит символизм. Поэтому, конечно, не случайно. Просто нам объявили войну. И мы можем видеть всю стратегию России относительно Украины на ближайшие два года. Не удалось то, не удалось это - есть другой план.

Сейчас в Украине уже стартовал - мы это видим по обществу, по СМИ, по накалу - избирательный процесс. И Россия сейчас поменяла ставку. Не будет прорыва, не будет военного наступления.

Они, конечно, не прекратят стрелять. Будут пытаться улучшить свои позиции. Но не будет никаких широкомасштабных наступлений, ничего такого. Потому что Россия имеет иную стратегию на ближайшие 2 года, которую она нам и объявила в Луганске 22 июня. Не в 4 утра, а в 9, но сути это не меняет.

- Почему именно на ближайшие два года?

- Потому что полная стратегия России сейчас направлена ​​на смену украинского политикума. Нынешнего проукраинского политикума на пророссийский. Россия стремится к реваншу.

И этот трэш, что происходит на Луганщине - это расписанная по нотам программа реваншизма.

- В чем она заключается?

- Если мы прочитаем "приговор трибунала", увидим, что на Донбасс вернулась Украины. Это значит, что и нам, и всему миру будут давать картинку: в Украине идет "гражданская война". Потому что это "президент Украины, нарушив Конституцию Украины, напал на граждан Украины и убивает их, используя наемников, Нацгвардию, ВСУ".

Нас начнут убеждать, что Донбасс - это Украина. Что они всегда хотели быть с Украиной, а мы просто их не поняли. "Донбасс никто не услышал, мы всегда были за Украину - выступали просто против киевской хунты и Порошенко", - будут уверять нас. И людей ничуть не будет смущать, что в 2014-м они кричали, что "Донбасс - это Россия, исконно русская земля, где Украины отродясь не было и где народ всегда был против Украины".

Тогда они были "за свободу" от Украины. Теперь же Донбассу "свобода" не нужна.

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И знаете, нам бы самое время забыть о толерантности. Она сейчас для нас губительна. Во время войны не должно в обществе быть ни эмпатии, ни толерантности к врагу.

Именно из-за толерантности и эмпатии мы проиграли один очень важный этап. Из-за них и того, что мы впервые оказались в подобной ситуации, мы так и не приняли кучу важных законов. Потому что как только началась война, мы должны были сразу же принять законы о нацбезопасности, об ответственности, об участии в сепаратистской деятельности, закон о коллаборационистах и уголовную и административную ответственность за все эти вещи.

И, что очень важно, нам крайне необходимо было решить вопрос гражданства.

Информационное сопротивление

- Что вы имеете в виду?

- На время войны Украина должна была отменить или приостановить гражданство тех людей, которые остались в оккупации. Это страшный вопрос. Может даже политически неуместный, потому что если мы приостанавливаем гражданство - то за что мы тогда боремся, если там нет наших граждан?

И Россия этим пользуется. Тем, что у нас связаны руки. Приостанавливаем гражданство - теряем патриотически настроенных людей, которые там остались. Потому что первым делом встанет вопрос: за что?!

И мы развязали бы руки России, чтобы объявить эти "республики" независимыми.

Поэтому я не знаю, могли мы это сделать или не могли. Но я считаю, что у нас достаточно научных, политических, юридических умов, которые способны найти правильные и четкие формулировки, чтобы хоть немного разделить тех, кто уехал с оккупированных территорий и тех, кто там остался. Потому что на войне все-таки это нужно делать.

Да, я сама переселенка. На мне тоже это клеймо "понаехали", "сепарка"... Я это выслушиваю очень часто. Но как переселенка, я вижу, сколько опасности сокрыто в существующем положении вещей.

Если бы это было сделано, те люди, которые оставили свои дома и остались жить в Украине, имели бы статус беженцев.

Но наши политики не сделали этого. Поэтому мы получили 2 млн переселенцев. Я, конечно, понимаю, для чего это было сделано. Для Европы, чтобы показать проблему, ее масштабность. Европа дала очень много средств на переселенцев - и никто не знает, куда они подевались.

При том, что из этих 2 миллионов дай бог чтобы было 300 тысяч таких, которые постоянно проживают в Украине и не возвращаются в оккупацию, потому что для них это очень опасно. Остальные же переселенцы, имеющие право на получение пенсий, спокойно курсируют туда- сюда.

Льготная очередь на одном из КПВВ Донецкие новости

Люди, оставшиеся в оккупации, юридически являются гражданами Украины, хотя 80% из них получили паспорта "ЛДНР" и имеют сейчас по два паспорта, украинский и "республиканский".

Ни один шахтер, ни один бюджетник, ни один человек, официально работающий в ОРДЛО или занимающийся там бизнесом, не может работать и получать пенсию или зарплату, не имея "паспорта" "ЛДНР". Они сознательно получили эти паспорта, сознательно стали "гражданами республик". Так почему же мы не приостановили гражданство тех, кто стал "гражданином" ОРДЛО и "народом Донбасса"?!

Даже в России нельзя иметь два паспорта. Во всем мире к этому есть вопросы. А мы на это не обратили внимания. И имеем теперь вчерашних представителей "народа Донбасса" с "паспортами ЛНР", которые - раз! - и стали снова гражданами Украины. И вот они уже свидетельствуют перед мировым сообществом, что у нас идет гражданская война.

В России куда серьезнее относятся к гражданству, чем у нас. И это плохо. Отчего-то "патриотам России" из Донбасса, "народам Донбасса" и другим "новороссам" в России гражданство не спешат давать. Почему же тогда мы так безответственно относимся к тому, что наши граждане в оккупации предают свою страну и получают "паспорта" "ЛДНР"?

Продолжение следует ...