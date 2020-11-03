Ляшко подтвердил обсуждение карантина выходного дня в Украине

В Украине обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.

Как заявил в эфире "Украина 24" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рассматривается вопрос о том, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеванием коронавирусом (COVID-19).

При этом он напомнил, что карантин в Украине продлится до конца года.

"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL: