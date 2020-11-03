Ляшко подтвердил обсуждение карантина выходного дня в Украине
В Украине рассматривается вопрос о том, как работать и одновременно применять ограничительные меры
Ляшко напомнил, что адаптивный карантин в стране продлится до конца года
В Украине обсуждается вопрос введения карантина выходного дня.
Как заявил в эфире "Украина 24" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, рассматривается вопрос о том, как работать и применять ограничительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеванием коронавирусом (COVID-19).
При этом он напомнил, что карантин в Украине продлится до конца года.
"Карантин у нас с марта месяца он продолжается до 31 декабря. Мы живем сейчас в рамках адаптивного карантина, и этот карантин будет продлен со следующего понедельника", – добавил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
врач-иммунолог Алла Волоха считает, что до Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может достичь отметки в 15 тысяч. По ее словам, о необходимости введения локдауна в стране стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек и начнут разворачивать полевые госпитали.
Министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в ВРУ 3 ноября, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине близка к катастрофе. Он предупредил, что в дальнейшем страну ждут тяжелые времена из-за пандемии.
В Украине вскоре якобы планируют ввести еще более жесткие карантинные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Среди них обсуждается вариант действия "оранжевой" эпидемической зоны по всей стране.