В общую статистику проведенных ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19 в Украине тепер добавляют данные повторных исследований у людей с подтвержденным диагнозом.

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Об этом во время брифинга 11 апреля рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Так он объяснил, каким образом количество протестированных за сутки увеличилось почти на 13 тысяч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виктор Ляшко Фокус

"Раньше мы публиковали цифры только от исследований, которые забирались у больных с подозрением на коронавирусную болезнь, а сейчас мы публикуем все цифры по всем исследований, проводимых в вирусологических лабораториях для исследования коронавирусной болезни. В эти исследования входят также и исследования от людей, которые болеют коронавирусом", – сказал Ляшко

Он отметил, что больной коронавирусом перед выпиской из больницы должен получить два отрицательных результата ПЦР-теста.

Как писал OBOZREVATEL ранее, молодой киевлянин Виктор Фантаев заразился коронавирусом и рассказал о том, как начиналось и протекает его заболевание.

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