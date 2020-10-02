Курсант, который чудом не полетел на Ан-26, рассказал о погибших побратимах

На борту Ан-26, потерпевшему катастрофу под Чугуевом 25 сентября, должен был лететь еще один курсант – Валентин Рейзер из Винницы. Впрочем обстоятельства сложились так, что парень не попал на роковой самолет и тем самым сохранил себе жизнь.

В интервью "Высокому замку" юноша поделился трогательными воспоминаниями о своих погибших побратимах и в частности о лучшем друге – Виталии Вильховом, который умер уже после катастрофы от тяжелых ожогов.

Рейзер долго отказывался от разговора из-за пережитого шока, но потом все же согласился пообщаться с журналистами ради чествования светлой памяти друзей.

"Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зыбюк, Руслан Шеремет... Все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", – рассказал курсант.

По словам юного защитника, вся его группа была дружной и выделить кого-то отдельно очень трудно. Впрочем он больше всего дружил с Виталием Вильховым со Львовщины. Судьба свела ребят еще в Военном лицее имени Героев Крут во Львове.

"Он был на год старше меня. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на просьбы кого угодно о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой – но побывать там не успел", – рассказал Рейзер.

"В том роковом самолете должен был лететь и я. Но обстоятельства так сложились, что не полетел... 29 сентября в Харькове, где отдавали дань памяти Виталику Вильховому, я вместе с другими курсантами нашего университета попрощался со своим другом. Мне трудно подобрать слова, которые успокоили бы. Тяжело осознать, что я потерял столько друзей. И я представляю, какая это страшная потеря для их родных", – сожалеет парень.

Курсант также рассказал, что после трагедии у него почти не сохранилось совместных фото с товарищами. Ведь большинство фотографий были на телефоне единственного выжившего в катастрофе, – Вячеслава Золочевского.

"Телефон этот уничтожил огонь. Мы постараемся через службы мобильного сервиса восстановить его номер – а заодно и фотографии с нашими друзьями", – надеется юноша.

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