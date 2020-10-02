Курсант, который чудом не полетел на Ан-26, рассказал о погибших побратимах
Валентин Рейзер из Винницы потерял в самолете почти всю свою группу
Недавно он перевелся из летного факультета на другой
Его лучшим другом еще со времен военного лицея был Виталий Вильховой, который пережил катастрофу, но умер в госпитале от тяжелейших травм
На борту Ан-26, потерпевшему катастрофу под Чугуевом 25 сентября, должен был лететь еще один курсант – Валентин Рейзер из Винницы. Впрочем обстоятельства сложились так, что парень не попал на роковой самолет и тем самым сохранил себе жизнь.
В интервью "Высокому замку" юноша поделился трогательными воспоминаниями о своих погибших побратимах и в частности о лучшем друге – Виталии Вильховом, который умер уже после катастрофы от тяжелых ожогов.
Рейзер долго отказывался от разговора из-за пережитого шока, но потом все же согласился пообщаться с журналистами ради чествования светлой памяти друзей.
"Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зыбюк, Руслан Шеремет... Все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", – рассказал курсант.
По словам юного защитника, вся его группа была дружной и выделить кого-то отдельно очень трудно. Впрочем он больше всего дружил с Виталием Вильховым со Львовщины. Судьба свела ребят еще в Военном лицее имени Героев Крут во Львове.
"Он был на год старше меня. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на просьбы кого угодно о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой – но побывать там не успел", – рассказал Рейзер.
"В том роковом самолете должен был лететь и я. Но обстоятельства так сложились, что не полетел... 29 сентября в Харькове, где отдавали дань памяти Виталику Вильховому, я вместе с другими курсантами нашего университета попрощался со своим другом. Мне трудно подобрать слова, которые успокоили бы. Тяжело осознать, что я потерял столько друзей. И я представляю, какая это страшная потеря для их родных", – сожалеет парень.
Курсант также рассказал, что после трагедии у него почти не сохранилось совместных фото с товарищами. Ведь большинство фотографий были на телефоне единственного выжившего в катастрофе, – Вячеслава Золочевского.
"Телефон этот уничтожил огонь. Мы постараемся через службы мобильного сервиса восстановить его номер – а заодно и фотографии с нашими друзьями", – надеется юноша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
В Государственном бюро расследований подчеркнули, что информация об отказе двигателя самолета Ан-26 не соответствует действительности.
Позже вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.
Курсант Вячеслав Золочевский, которому единственному удалось выжить при падении самолета, поделился первыми воспоминаниями после трагедии.