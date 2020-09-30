На Львовщине простились с погибшим в крушении Ан-26 курсантом Вильховым. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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  • 20-летний Виталий Вильховый с детства мечтал летать

  • В трагедии под Чугуевом он получил 90% ожогов тела

  • Врачи боролись за его жизнь ночь и утро, но безуспешно

Виталий Вильховый погиб в Ан-26 под Чугуевом

В дождливый день среды, 30 сентября, на Львовщине провели в последний путь погибшего в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 курсанта Харьковского университета ВВС Украины имени И. Кожедуба Виталия Вильхового.

Ему удалось выжить в ужасной аварии, однако, к сожалению, он умер от ожогов в больнице на следующий день после падения самолета. 20-летнего парня похоронили в селе Волица родного ему Сокальского района (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Так, попрощаться с Виталием пришли сотни людей: родные, друзья, военные и просто неравнодушные. На кладбище они принесли гору цветов.

На Львовщине простились с Виталием Вильховым

Почтить курсанта пришел и военный комиссар Львовщины Александр Тищенко.

"Не существует таких слов, чтобы передать всю боль и горечь утраты родителей и родных, которые сегодня прощались с Виталием. У тебя вся жизнь должна была быть впереди, но судьба сложилась иначе. Это был твой последний полет, который теперь будет продолжаться всегда. Покойся с миром " – написал он вскоре в Facebook.

Проститься с Виталием Вильховым пришли сотни людей.

Отметим, что накануне, 29 сентября, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого руководящий состав воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины вместе с представителями силовых структур Львовщины и в сопровождении почетного караула Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного встретили тело погибшего курсанта Вильхового. В тот же день с Виталием прощались на Мемориале славы в Харькове.

Курсант погиб в результате крушения Ан-26 под Чугуевом.

"Военнослужащие воздушного командования "Запад" выражают глубокие и искренние соболезнования близким и родным Виталия. Будущий навеки пилот. Вечная и светлая память!" – отметили в воздушном командовании "Запад".

Вильхового похоронили в Сокольском районе Львовщины.

В связи со смертью жителя Сокольского района Виталия Вильхового, согласно распоряжению председателя Сокальской райгосадминистрации, 30 сентября 2020 года в Сокольском районе объявлено Днем траура. В РГА, в знак скорби по погибшму, попросили приспустить Государственный Флаг Украины с траурной лентой на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. Кроме того, отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.

В связи со смертью курсанта 30 сентября было объявлено Днем траура в Сокальском районе Львовщины.

Напомним: Виталий Вильховый родился 27 июня 2000 года в селе Сосновка Сколевского района Львовской области. Парень с детства мечтал летать. Он окончил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, далее поступил в университет в Харькове на летный факультет. Во время учебы был заместителем командира взвода.

Среди всех 26 погибших 25 сентября в авиакатастрофе с Ан-26 под Чугуевом удалось идентифицировать тело только Виталия, поскольку другие военные сильно обгорели и их тела должны пройти ДНК-экспертизу.

В результате авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом погибло 26 человек.

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