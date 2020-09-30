На Львовщине простились с погибшим в крушении Ан-26 курсантом Вильховым. Фото и видео
20-летний Виталий Вильховый с детства мечтал летать
В трагедии под Чугуевом он получил 90% ожогов тела
Врачи боролись за его жизнь ночь и утро, но безуспешно
В дождливый день среды, 30 сентября, на Львовщине провели в последний путь погибшего в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 курсанта Харьковского университета ВВС Украины имени И. Кожедуба Виталия Вильхового.
Ему удалось выжить в ужасной аварии, однако, к сожалению, он умер от ожогов в больнице на следующий день после падения самолета. 20-летнего парня похоронили в селе Волица родного ему Сокальского района (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).
Так, попрощаться с Виталием пришли сотни людей: родные, друзья, военные и просто неравнодушные. На кладбище они принесли гору цветов.
Почтить курсанта пришел и военный комиссар Львовщины Александр Тищенко.
"Не существует таких слов, чтобы передать всю боль и горечь утраты родителей и родных, которые сегодня прощались с Виталием. У тебя вся жизнь должна была быть впереди, но судьба сложилась иначе. Это был твой последний полет, который теперь будет продолжаться всегда. Покойся с миром " – написал он вскоре в Facebook.
Отметим, что накануне, 29 сентября, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого руководящий состав воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины вместе с представителями силовых структур Львовщины и в сопровождении почетного караула Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного встретили тело погибшего курсанта Вильхового. В тот же день с Виталием прощались на Мемориале славы в Харькове.
"Военнослужащие воздушного командования "Запад" выражают глубокие и искренние соболезнования близким и родным Виталия. Будущий навеки пилот. Вечная и светлая память!" – отметили в воздушном командовании "Запад".
В связи со смертью жителя Сокольского района Виталия Вильхового, согласно распоряжению председателя Сокальской райгосадминистрации, 30 сентября 2020 года в Сокольском районе объявлено Днем траура. В РГА, в знак скорби по погибшму, попросили приспустить Государственный Флаг Украины с траурной лентой на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. Кроме того, отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.
Напомним: Виталий Вильховый родился 27 июня 2000 года в селе Сосновка Сколевского района Львовской области. Парень с детства мечтал летать. Он окончил Львовский лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, далее поступил в университет в Харькове на летный факультет. Во время учебы был заместителем командира взвода.
Среди всех 26 погибших 25 сентября в авиакатастрофе с Ан-26 под Чугуевом удалось идентифицировать тело только Виталия, поскольку другие военные сильно обгорели и их тела должны пройти ДНК-экспертизу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Оказалось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и о подготовке к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
Было опубликовано видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место ЧП.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
ГБР занялось расследованием ремонта Ан-26, упавшего под Чугуевом.