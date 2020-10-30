Кравчук рассказал о новом предложении России в ТКГ по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что представители России на переговорах выдвинули новое предложение по урегулированию ситуации на Донбассе.

В интервью изданию "Украина 24" Кравчук рассказал, что это произошло в минувшую среду во время очередного раунда переговоров в режиме видеоконференции. По его словам, предложение касалось новой пошаговой карты по изменению ситуации в течение многих лет.

"Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности – нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту – как менять ситуацию в течение многих лет вперед", – сказал он.

Кравчук также рассказал, что украинская делегация со своей стороны заявила о том, что не готова принимать такие решения быстро и взяла неделю на подготовку плана действий.

"Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа Грау, согласилась. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона оказывает давление на украинскую сторону.