Эпидемиолог, и. о. директора Центра Общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что после пика в конце апреля-мае пандемия коронавируса утихнет в июне.

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Своим предположением он поделился в интервью "Новому времени". Конкретных дат, по словам Кузина, нет, однако тенденция понятна.

Эпидемиолог также поделился расчетами, сколько украинцев может заразиться за все время пандемии.

Коронавирус в Украине утихнет в июне – Минздрав delo.ua

"В случае отсутствия каких-либо мер, если признать, что никакого карантина нет, то цифры варьируются (по разным прогнозам) от 7 до 22 миллионов", – озвучил Кузин.

"Если учитывать меры, которые сейчас принимаются, при разной степени их эффективности, то прогнозы тоже очень сильно разнятся. От прогнозов, в которых звучит цифра 2−3 тысячи, заканчивая теми, в которых 400 тысяч", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые спрогнозировали, что эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрут.

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