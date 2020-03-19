Коронавирус атакует Украину и мир: данные на 19 марта. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. Вспышка COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань еще в ноябре 2019 года, уже 3 марта добрался до Украины. Первый случай заболевания был зафиксирован в Черновцах.

Из-за быстрого распространения заболевания и множества смертей в Европе власти Украины пошли на радикальные меры и ввели ряд ограничений. Карантин в Украине из-за коронавируса начался с 12 марта и предварительно должен продлиться до 3 апреля.

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Что нужно знать об атаке коронавируса

Во всем мире коронавирусом COVID-19 заражены более 219 тысяч человек, 8967 погибли, 85 742 вылечились

170 стран и территорий выявили заболевших новым типом коронавируса

В Украине обнаружено 260 подозрений на коронавирус, лабораторно подтверждены 16 случаев.

2 человека погибли из-за COVID-19 в Украине

Главное за день, 19 марта

10:05 - В Португалии президент Марсело Ребело де Соуза объявил чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

09:55 - Власти Киева пообещали организовать перевозки медиков, полицейских и сотрудников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

09: 14 - В сети начали появляться фото и видео толп людей на остановках в Киеве во второй день после отмены работы метро на время карантина.

09:14 - В китайском городе Ухань впервые с декабря не зафиксировали ни одного случая заражения.

09:03 - Всемирная организация здравоохранения не исключает более тяжелого протекания коронавируса COVID-19 у детей.

05:29 - Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 9 марта превысило 219 тысяч человек. На планете уже около 170 стран и территорий, где выявили заболевание.

01:00 - В Луцке (Волынская область) с 19 марта решили полностью остановить работу всего общественного транспорта.

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