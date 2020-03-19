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19 марта • обновлено в 16:32
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Подозрение на коронавирус в Одессе: врачи сообщили результаты тестов

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ОРВИ и грипп выявили выявлен у всех пациентов, которые тестируются на коронавирус в Одесской области. Все результаты оказались отрицательными.

Одесская инфекционная больница получила первую партию экспресс-тестов для диагностики, из которых 30 уже использованы, пишет Dumskaya.

Из первой, полученной Одессой партии тестов на коронавирус уже использованы 30. Ни одного случая заражения не выявлено.

Напомним, первые 50 экспресс-тестов прибыли в Одессу 18 марта. Ожидается получение еще 4 тысяч.

Подозрение на коронавирус в Одессе: врачи сообщили результаты тестов

Подозрение на коронавирус в Одессе: врачи сообщили результаты тестов

omr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горожане перекрыли трамвайные пути, заблокировав движение трамваев на поселке Котовского. Люди протестуют против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
карантин новости Одессы
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