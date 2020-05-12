Почему нужно менять подход к карантину в Украине: инфекционист объяснил подвох

Решение об отмене или усилении карантина в определенных регионах Украины должно принимать не государство, а местная власть.

Такое мнение высказал OBOZREVATEL врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, это было бы правильным выходом в сложившейся ситуации, ведь одинаковые ограничительные меры не могут действовать для всей страны.

"Различные регионы в Украине находятся в разных эпидемиологических ситуациях. Поэтому оптимальным решением является введение т.н. адаптивного карантина. Это когда решение об ослаблении или введении ограничений принимаются не на уровне государства, а местной власти. Если на определенных территориях видим стабилизацию процесса, карантин там можно ослаблять и наблюдать за динамикой дальше", – отметил врач.

По его словам, Министерство здоровья должно предложить несколько четких индикаторов, которые давали бы характеристику таким территориям, а у местной власти были бы основания говорить о смягчении или усиления ограничительных мер. В то же время они не должны быть одинаковыми для всей страны.

Карантин в Украине Главком

"О запуске метро и междугородного сообщения. Правительству следует оценить ситуацию через неделю после первого этапа ослабления карантина (19 мая. – Ред.) и сравнить ее с тем, что было до снятия ограничений. Гадать наугад, когда запускать транспорт, в конце июня, рано или поздно, – сложно. Эпидемия новая, много непонятного", – подчеркнул он.

Поскольку общественный транспорт является основным средством передвижения в Украине, по словам Курпиты, открытие определенных линий могло бы решить вопрос с запуском производства и экономики.

"Также можно открывать небольшие предприятия, где есть небольшое количество сотрудников. Но если эпидемиологическая ситуация будет усугубляться или ослабляться, местным штабам необходимо предоставить право ослаблять или усиливать ограничительные меры", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса, несмотря на уже начатое смягчения ограничений, продлят.

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