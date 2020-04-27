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27 апреля • обновлено в 18:33
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Карантин в Украине могут отменить досрочно! Шмыгаль озвучил главные условия

2.9т
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Процесс выхода Украины из карантина может быть завершен гораздо раньше, чем ожидалось.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook отметил, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране. Он выразил надежду, что 11 мая, как и планировалось, станет "отправной точкой", однако следующие этапы не привязаны к конкретным датам.

"Если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", – рассказал он, отметив, что карантин может быть усилен, если ситуация развернется в худшую сторону.

Шмыгаль сообщил, что в Кабмине готовятся к возобновлению постепенной работы рынков, кафе, спортзалов и других заведений.

"Минэкономики и Минздрава уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность этой среды принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы. На отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений. Эти ограничения будем на каждом этапе смягчать. Это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное", – сообщил премьер.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Как писал OBOZREVATEL, накануне заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко подтвердил, что Украина может перейти с первого этапа выхода из карантина сразу на третий.

Власть официально заявляла, что ситуация с COVID-19 находится под контролем. Состоянием на утро 27 апреля зафиксировано 9009 инфицированных, из которых почти 900 человек уже вылечились, а скончались 220.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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