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9 декабря • обновлено в 11:57
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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Хочу, чтобы сегодня у Зеленского получилось

1.3т

У меня к Владимиру Зеленскому очень иного вопросов. Не личных. Не простых. К нему и его команде. И я надеюсь, что будет возможность их задать. И получить ответы.

Но сегодня я хочу, чтобы у него получилось. Не для себя. Для страны. Для Украины. Для мира.

Я знаю, что много скептиков и недоброжелателей.

Я знаю, что реальный рейтинг Владимира Зеленского 30%. Остальные - это против Порошенко.

И я точно знаю, что завышенные ожидания и надежды часто очень быстро превращаются в сожаление и разочарование.

Но сегодня, Пусть у него получится!

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Мира на Донбассе не будет

Мир невозможен без Диалога. А диалог невозможен в одиночку.

Для войны достаточно одной стороны. Для мира - две. Как минимум.

И ещё. Диалог с сильным противником невозможен без компромиссов и взаимных шагов навстречу. Взаимных. Шагов. Навстречу. Иначе никак.

Дай Бог ему мудрости и решимости!

А остальные вопросы будем задавать. Честно и Открыто. И требовать на них ответов...

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Автор
Дмитрий Спивак Дмитрий Спивак
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России нормандский формат
Источник
Источник: facebook Дмитрия Спивака
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Mega Death
Mega Death
Я думал Спивак умнее))) Решение уже принято , а встреча лишь формальность))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Дмитрий Спивак - это еще один клоун, мечтающих хохмить в политике. Ничтожный нарцисс, с которого надо бы требовать деньги за возможность "мастурбировать" на экране , получать удовольствие от того, что он знаменит.)))
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