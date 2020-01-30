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30 января • обновлено в 14:46
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"Глаза не открывались, как мумия": стало известно, как отец изувечил 16-летнюю дочь в Черновцах

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16-летняя Анна из Черкасс, которую вместе с домом поджег собственный отец, находится в больнице с ужасными ранами – у нее обожжены руки, шея,лицо. С некоторых ран до сих пор течет кровь.

Об этом рассказала волонтер Наталья в эфире программы "Говорит Украина". По словам девушки, трагедиия, которая произошла с Анной, стала шоком для всего села. Она решила войти в ее положение, помочь и утешить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Когда я ее увидела, то едва сдержала слезы. Анна была в ужасном состоянии – обожженные руки, обожженное лицо, шея. Некоторое время она вообще не могла открыть глаза. Она была вся обмотана бинтами и выглядела, как мумия. Впоследствии она открыла глаза, губы были также обожженные. Одна рана даже кровоточила ", – рассказала волонтер.

"Глаза не открывались, как мумия": стало известно, как отец изувечил 16-летнюю дочь в Черновцах

По словам Натальи, Анна имеет чрезвычайную силу воли.

"Глаза не открывались, как мумия": стало известно, как отец изувечил 16-летнюю дочь в Черновцах

"Она мне рассказывала, что ей действительно очень больно, потому что это живые раны. Говорила, что терпит эту боль, не говорит врачам, потому что сильная и вынуждена терпеть", – поделилась Наталья.

По ее словам, девочку можно вылечить, но для этого нужна пересадка кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Черновцы
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