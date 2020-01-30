"Глаза не открывались, как мумия": стало известно, как отец изувечил 16-летнюю дочь в Черновцах

16-летняя Анна из Черкасс, которую вместе с домом поджег собственный отец, находится в больнице с ужасными ранами – у нее обожжены руки, шея,лицо. С некоторых ран до сих пор течет кровь.

Об этом рассказала волонтер Наталья в эфире программы "Говорит Украина". По словам девушки, трагедиия, которая произошла с Анной, стала шоком для всего села. Она решила войти в ее положение, помочь и утешить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Когда я ее увидела, то едва сдержала слезы. Анна была в ужасном состоянии – обожженные руки, обожженное лицо, шея. Некоторое время она вообще не могла открыть глаза. Она была вся обмотана бинтами и выглядела, как мумия. Впоследствии она открыла глаза, губы были также обожженные. Одна рана даже кровоточила ", – рассказала волонтер.

По словам Натальи, Анна имеет чрезвычайную силу воли.

"Она мне рассказывала, что ей действительно очень больно, потому что это живые раны. Говорила, что терпит эту боль, не говорит врачам, потому что сильная и вынуждена терпеть", – поделилась Наталья.

По ее словам, девочку можно вылечить, но для этого нужна пересадка кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице и нуждается в донорах.

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