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13 марта • обновлено в 23:11
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Евгений Комаровский призвал украинцев не возвращаться из Италии

2.1т
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Врач Евгений Комаровский призвал украинцев, которые хотят вернуться из Италии на родину, оставаться там до завершения эпидемии коронавируса.

Это громкое заявление он сделал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Комаровского, не нужно ехать в Украину, потому что здесь "лучше не будет".

"Я бы искренне призвал всех наших, которые находятся за пределами Украины и там работают, и сейчас думают о том, что нужно вернуться. Ребята, не надо бросать работу. Продержитесь там, не надо сейчас сюда бежать из Италии. Это неправильно, здесь вам лучше не будет. Это я вам честно говорю, потому что сейчас получаю сотни писем от наших из Китая, которых я уговорил, что возвращаться не надо", - заявил врач.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский, напротив, призвал украинцев в течении трех дней вернуться домой.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
вирус
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