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"Для нас это честь!" Епифаний сделал громкое заявление о бандеровцах 

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами — потомками лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Об этом он сказал во время посещения Львовского национального аграрного университета, выпускником которого был Бандера, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"История университета показывает, что среди его выпускников было много тех, которые на самом деле не словом, а делом, любили свою украинскую землю и ее народ. В их числе следует отметить и вспомнить гения украинского национального духа Степана Бандеру. Он является славным выпускником именно вашего университета. И когда нас называют бандеровцами, мы этим гордимся", — отметил он.

Епифаний

Епифаний

По словам Епифания, для некоторых такое наименование является ругательным, но для нас это — честь.

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"Потому что наша земля родила таких славных героев, которые когда-то говорили, что придет время и один будет говорить "Слава Украине!", а миллионы — отвечать "Героям Слава!". Мы с вами дождались этого времени, поэтому должны радоваться, что являемся наследниками наших героев и имеем возможность понять и продолжать то, что они наметили", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний ранее призвал провести второй тур выборов президента демократично.

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Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Главарь раскольничьей секты "Свидетелей Томоса" славит фашистского прихвостня? Ну а почему бы и нет, они ведь прокляты всем миром, что им еще остается.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Что и требовалось доказать)))
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40 tetigistus
40 tetigistus
Очередное дно пробито.
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