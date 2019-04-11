"Церкви не будет без государства": Епифаний обратился с мощным призывом из-за выборов 

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал провести второй тур выборов президента демократично.

Об этом он заявил во время визита во Львов, отметив, что церковь играет важную роль в создании государства, передает "Прямой".

"Церковь играет важную роль в создании государства. Если мы будем иметь свою мощную единую поместную православную церковь, то это будет той духовной основой, тем фундаментом, на котором мы будем строить свое независимое украинское государство. Не будет государства — не будет украинской церкви. Это взаимосвязанные вещи", — сказал он.

"Мы молимся и верим, что Господь все сделает так, что эти выборы пройдут мирно, спокойно и демократическим способом. Мы выберем главу украинского государства и сохраним тот курс, в котором движемся уже не только последние пять лет, а и в целом почти три десятилетия", — добавил Епифаний.

Глава ПЦУ Епифаний

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах молитвы о справедливых выборах президента.

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