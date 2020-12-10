COVID строгого режима. Больных хотят разместить в "заброшенной" колонии на Черниговщине, где нет даже отопления

В случае развития худшего сценария с заболеваемостью COVID-19 в Черниговской области госпиталь для лечения коронавирусных пациентов власти собираются развернуть в законсервированном учреждении исполнения наказаний.

До сегодняшнего дня чиновники так и не проинспектировали режимный объект, но это сделали наши журналисты. Оказалось, что в Прилукской исправительной колонии второй год отключены коммуникации: нет света, воды и отопления.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

О том, что на территории законсервированной колонии хотят разместить больных COVID-19, стало известно со слов начальника управления охраны здоровья Черниговской областной государственной администрации Петра Гармаша.

"Пока рассматриваем три объекта: два спортивных – это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках", – сказал чиновник в комментарии "Интерфаксу".

По его словам, эти объекты пока в резервном списке и будут задействованы только в случае существенного ухудшения ситуации и переполнения коечного фонда медицинских учреждений. Ну, и при условии их оснащения и обеспечения персоналом.

Сказать, что эта новость удивила многих, – не сказать ничего. Однако заместитель начальника департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА Станислав Юрченко подтвердил OBOZREVATEL, что есть соответствующее распоряжение, датированное ноябрем 2020 года.

"Распоряжение действительно было, оно называется "О мерах по противодействию COVID-19". Во втором пункте указано: "Исполнительному комитету Прилукского горсовета проработать вопросы по разворачиванию дополнительных коек для лечения лиц, больных коронавирусной болезнью COVID-19, в количестве 300 мест на базе государственного учреждения "Прилуцкая исправительная колония".

На вопрос, посещал ли колонию чиновник, он ответил, что нет, но рассказал: там СБУ летом проводила учения.

Максим Пушкарь, глава ликвидационной комиссии, рассказал OBOZREVATEL, что в Департамент по вопросам исполнения наказаний Черниговской области пришло письмо о рассмотрении вопроса о размещении больных COVID-19 на территории колонии.

"На место должны были приехать представители, которые бы оценили ситуацию, сколько нужно для этого денег и так далее. Но никто не приезжал. Сейчас все стоит в мертвой точке", – рассказал он OBOZREVATEL.

Уже в Прилуках Пушкарь показал нашим журналистам территорию колонии.

Для разворачивания госпиталя пригодно только одно трехэтажное здание. Теоретически пригодно. Вторую зиму законсервированное учреждение исполнения наказаний без отопления, нет воды и электричества.

Что уж говорить о размещении 300 больных. По мнению главы ликвидационной комиссии данного объекта, в здании поместятся от силы 150-200 пациентов.

Местная власть Прилук оказалась "на растяжке". Распоряжение от областной администрации насчет "проработать вопрос" получили, а с реализацией пока не спешат. И на это есть объективные причины.

Заместитель городского головы Прилук Татьяна Шкуренко рассказала OBOZREVATEL, что режимный объект не в коммунальной собственности, потому самостоятельно решить вопрос о госпитале орган местного самоуправления не может.

"Колония не находится в коммунальной собственности города, объект не был нам передан. А как орган местного самоуправления мы не можем самостоятельно решить такой вопрос. Координация же всех действий – это больше управление охраны здоровья Черниговской ОГА. Мы в свою очередь в случае принятия такого решения подключаемся вместе с общинами, чтобы оказать посильную помощь в обустройстве госпиталя", – объяснила Шкуренко.

Чиновница сообщила, что в Прилуках собирались с коллегами из Прилукского и других районов Черниговской области.

"Мы обсудили, что делать в случае ухудшения ситуации, что могут выделить громады для госпиталя. Но конкретных шагов не делали, срочно развертывать госпиталь указания не было. Для нас сейчас самым актуальным является разворачивание дополнительных койко-мест в опорной больнице (Прилукской городской. – Ред.). Работаем над этим, подводим кислородные точки. Сегодня у нас есть 80 коек для лечения больных COVID-19, но поручили добавить еще 70. А у нас еще кадровая проблема (с медиками. – Ред.)", – добавила Шкуренко.

Заместитель городского головы убеждена: лучше использовать потенциал больниц.

"Думаю, не стоит выдумывать что-то эдакое. Разворачивать госпиталь в колонии – вы же понимаете, как это в условиях нынешнего финансирования. Нужно использовать потенциал медучреждений", – считает Татьяна Шкуренко.

Как видим, после громкого заявления о развертывания госпиталя для больных COVID-19 на территории колонии никто не приезжал в учреждение. Нет даже представления, во сколько обойдется бюджету привести в порядок и оборудовать для лечения хотя бы одно здание. А по поводу того, что суммы будут космические, сомневаться не приходится. Вот только не хочется думать, что на это и был расчет, а на "большой реконструкции" можно заработать.