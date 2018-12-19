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Перенос Рождества и ''смерть'' УПЦ МП: как Томос изменит жизнь украинцев

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После официального вручения Томоса в канун Рождества, 6 января, в Украине начнет работу единая поместная церковь. В целом колоссальных изменений для рядовых украинцев в канонах или правилах богослужения не будет, но определенные нюансы все же нужно знать.

Как изменится жизнь после Томоса и что делать тем, кто решил примкнуть к новой церкви — в материале OBOZREVATEL.

Как перейти в единую церковь и что будет с храмами?

Фактически все храмы в стране принадлежат или государству, или религиозным общинам. Чаще всего именно прихожане храма и будут решать, куда передавать церковное имущество. После получения Томоса, в Украине официально начнется масштабный процесс перехода общин в новую церковь.

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Правда, пока неясно, как это будет происходить. Проблема в следующем — в Украине нет механизма перехода имущества церкви. Есть общая трактовка, которую можно свести к тезису — громада на общих сборах должна проголосовать за переход или непереход в новую церковь.

Перенос Рождества и ''смерть'' УПЦ МП: как Томос изменит жизнь украинцев

В интервью OBOZREVATEL Патриарх Филарет заявлял, что решение о переходе общины из Московского патриархата будут принимать две трети прихожан. Если миряне решатся уйти от МП, то этот шаг должен быть принят только мирянами, а не священниками, к примеру. В случае, если решат остаться — их не будут насильно заставлять.

В Верховной Раде же зарегистрирован законопроект народного депутата от “Народного фронта” Виктора Еленского №4128, где указано, что государство должно признать право религиозной громады на смену подданства в случае, если такое решение было принято на собрании большинством из присутствующих. Ранее OBOZREVATEL уже брал комментарий у Виктора Еленского. Нардеп пояснил, что проект закона, возможно, будет внесен сразу после объявления о создании новой церкви.

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Правда, как, где, когда и сколько человек должны прийти на такое заседание — все же непонятно.

Перенос Рождества и ''смерть'' УПЦ МП: как Томос изменит жизнь украинцев

На каком языке будут богослужения?

Ожидается, что богослужения могут быть на украинском языке. Правда, при желании прихода, язык может и не меняться.

Перенесут ли Рождество?

Пока точно неизвестно. Константинопольский патриархат празднует Рождество Христово 25 декабря. В Украине же традиционно сложилось празднование по юлианскому календарю — в ночь с 6 на 7 января. К слову, такие же правила празднования приняты и в Русской православной церкви.

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Призывы перейти на новоюлианский манер празднования Рождества (25 декабря) звучат параллельно с созданием новой церкви. Немного ясности в процесс попытался внести митрополит Киевский и всея Украина Епифаний. По его словам, Православная церковь Украины не будет “рубить с плеча”, а подойдет к этому вопросу с умом и с учетом всех нюансов.

Перенос Рождества и ''смерть'' УПЦ МП: как Томос изменит жизнь украинцев

"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христового и есть календарный вопрос — можем мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь", — сказал Епифаний.

Правда, из ответа становится понятно, что процесс перехода на празднования Рождества 25 декабря все же начнется, но будет постепенным.

Можно ли стать прихожанином ПЦУ, если крещение прошло в УПЦ МП?

По словам религиоведа Александра Сагана, крещение или венчание еще в УПЦ МП не имеет сейчас особого значения. Дело в том, что территория Украины сейчас фактически находится под юрисдикцией Константинополя. Исходя из этого, и глава УПЦ МП Онуфрий получил статус митрополита Русской православной церкви в Украине.

Онуфрий

Онуфрий

Поэтому религиовед в комментарии OBOZREVATEL пояснил, что рядовые украинцы, которые входят в общину — имеют право решать, в какую церковь они могут ходить.

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Что будет с УПЦ МП и как ослабнет РПЦ?

Решением Синода Константинопольского патриархата, УПЦ МП потеряла субъектность в Украине. Фактически церковь была признана ответвлением РПЦ. На внеочередном собрании УПЦ МП наоборот, отказались признавать решения Стамбула, а также назвали Объединительный Собор “собранием раскольников”.

Перенос Рождества и ''смерть'' УПЦ МП: как Томос изменит жизнь украинцев
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Еще одну “подножку” МП может сделать и Верховная Рада. Так, заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко, народный депутат Алексей Гончаренко во время Согласительного совета призвал парламент уже на этой неделе принять законопроект, который проработает механизм перехода общин в Православную церковь Украины.

Смотрите видео по теме:

Речь скорей всего идет о законопроекте Еленского №4128. Кроме того, в ходе совета прозвучали призывы принять и те проекты, которые на официальном уровне меняют название церквей.

По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, религиозные законопроекты могут рассмотреть в четверг, 20 декабря. Если решения будут приняты Радой, то Московский Патриархат потеряет свое влияние в Украине.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Независимость УПЦ
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Дейман Алон
Дейман Алон
Неправильно отдавать решение о переходе в церковь прихожанам! Уже сейчас чекисты-попики из УПЦ МП - РПЦ обрабатывают паству и настраивают ее против Украинской церкви, поэтому имущество Украины и ее народа может остаться в руках РПЦ - это несправедливо! Не забывайте, что после аннексии Крыма попики из РПЦ пришли и тупо повыкидывали на улицу священников Киевского патриархата и особо с ними не церемонились, с громадами также не советовались! Поэтому необходимо принять ЗАКОН о том, что УПЦ МП в связи с вручением Томоса, как несуществующая и неканоническая организация обязана в 10-дневный срок освободить все храмы и культовые сооружения на украинской территории! После освобождения храмов необходимо определиться с тем, есть ли у Украинской церкви свой храм в этом регионе, если нет - тогда расквартировать его на месте прежней УПЦ МП, а ежели такой храм уже есть - то решение можно отдать на усмотрение громады. Только так и никак иначе, потому что от засилия РПЦ-шных попиков, прикрывающихся вывеской УПЦ МП мы так никогда и не избавимся!
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Педенко Александр
Педенко Александр
Дейман Алон, Большевики - преступники, но методы их работы так и просятся в действие..
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минин евген
минин евген
кацапов вместе с их росисей шлют по всем фронтам: куча санкций (дебилы еще против себя ввели антисанкции), а тут еще МП отфутболили, трети приходов лишатся. росися - недострана изгой со стадом ватоправославных животных с боярышником за пазухой.
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Не имеет смысла дискутировать с результатом неудачного аборта турецко-католической церкви шоколадного еврея !
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