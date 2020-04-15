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16 апреля • обновлено в 01:07
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Чистый четверг-2020: в ПЦУ развенчали главные мифы о празднике

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Утверждение о том, что в Чистый четверг обязательно нужно умыться до восхода солнца является суеверием.

В этот день больше стоит позаботиться об очистке сердца и души, сообщается на странице Православной церкви Украины в Facebook.

Чистый четверг-2020: в ПЦУ развенчали главные мифы о празднике

"Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола… сколько очистки нашего сердца, души. Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными", – отметили в церкви.

Поэтому утверждение о том, что в этот день до восхода солнца нужно обязательно умыться, чтобы "смыть все грехи", является обычным суеверием, сказано в сообщении.

"Умывание водой в любое время суток никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Кстати, так же, как и ныряния в прорубь на Крещение", – подчеркнули ПЦУ.

Отмечается, что каких церковных предписаний для такого действия нет. Это важная часть личной гигиены, не более. Только покаяние, исповедь и причастие дает возможность очистить душу.

Для тех, кто все-таки будет соблюдать традиции купания в Чистый четверг, OBOZREVATEL дал несколько рекомендаций, как правильно это делать.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пасха
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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