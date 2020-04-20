Главная Новости
20 апреля • обновлено в 12:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Богомолец предупредила об опасности коронавируса на майские праздники

834
Читать материал на украинском

Коронавирус COVID-19 может вспыхнуть в Украине с новой силой после майских праздников.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как заявила в интервью OBOZREVATEL заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, есть опасность из-за того, что люди устали от карантина.

"Сейчас момент, когда люди могут расслабиться, пойти в церковь, вместе разговеться, на шашлыки, на майские праздники – и это может нам бабахнуть", – отметила она.

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец

По словам Богомолец, у людей есть ощущение, что ажиотаж и паника вокруг коронавируса искусственно созданы и на самом деле ничего катастрофического не происходит.

"Нет очередей в скорых, больницы не переполнены, не хоронят десятками и сотнями людей каждый день. И люди думают, может, это вообще все выдумано", – предположила медик.

Она считает необходимым очень минимально, экономически обоснованно, уменьшать карантинные санкции.

"Я за то, чтобы давать людям возможность дышать свежим воздухом, которого в Киеве уже практически не осталось", – добавила Богомолец.

При этом киевлянам, которые имеют бронхиальную астму, хронические бронхиты и аллергии, она посоветовала оставаться дома, закрыть все окна и делать влажную уборку, потому что ситуация с загрязненным воздухом не менее опасна, чем коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после нарушения карантина на Вербное воскресенье в стране выросло количество зараженных COVID-19. Новая вспышка коронавируса может случиться уже на этой неделе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Теги
майские праздники вирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
61
44
Смешно
0
Интересно
0
Печально
43
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
природа отдыхает на детях гениев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги