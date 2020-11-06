Аваков рассказал, почему Маркив был готов отбыть все 24 года в тюрьме Италии

Боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был готов отбыть 24 года тюремного заключения в Италии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 ноября, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, нацгвердеец не согласился просить о помиловании, потому что это означало бы, что украинские военные совершают преступления на Донбассе.

"На первом суде в Павии мы поняли, что будет борьба, потому что журналист из этого города и суд присяжных примет решение не в нашу пользу. Тогда приехали побратимы Виталия, командующий НГУ, которые давали показания о том, что Виталий непричастен к гибели Роккелли. Судья выслушала и все", – рассказал глава МВД.

По словам Авакова, тогда он сказал Маркиву, что тот может признать вину и просить о помиловании. Однако проблема была еще в том, пояснил министр, что был еще один иск – против Украины. Поэтому в случае признания нацгвардейцом вины, это означало бы, что украинские воины совершали военные преступления.

"Гвардеец ответил: "Нет, я не могу пойти на это, за меня борется государство и если нужно, отбуду наказание"", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик). 30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.

После судебного разбирательства 2 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.

Только 17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца. 29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца.