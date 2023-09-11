За кулисами 'Довбуша': в Киеве открывается интерактивная выставка, посвященная украинскому экшену

12 сентября в 17:00 в Национальной академии искусств Украины (Бульварно-Кудрявская, 20) создатели приключенческо-исторического фильма "Довбуш" во главе с режиссером Олесем Саниным откроют интерактивную выставку, посвященную своей киноработе.

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Создатели фильма покажут уникальную экспозицию: 25 костюмов и их эскизы, реквизит, оригинальные раскадровки, фото со съемочной площадки и т.д. А также проведут серию экскурсий и мастер-классов.

Интерактивный формат позволит посетителям максимально погрузиться в атмосферу фильма и узнать инсайды съемочного процесса.

"Довбуш", стартовавший в прокате 24 августа 2023 года, считается самым масштабным украинским фильмом по количеству задействованных актеров массовых сцен, каскадеров, реконструкторов и локаций. Над его созданием работала команда профессионалов из разных сфер, каждому из которых есть что рассказать зрителям за пределами кинозала. Именно поэтому был выбран необычный формат выставки, позволяющий не только показать видео и фото закулисных лент, костюмы и их эскизы, реквизит, декорации, оригиналы раскадровок и кучу других интересных съемочной площадки, но и приобщить посетителей к активностям и познакомить их с разными этапами. кинопроизводства.

"Для фильма "Довбуш" руками десятков художников кино и сотнями мастеров был создан целый мир. Декорации, костюмы, оружие и украшения, эскизы и сториборды, фото и видеолетопись заголовков. Посетивший выставку, надеюсь, успеет увидеть и почувствовать ту любовь преданность, с которыми мы снимали вдохновляющую нас историю", – комментирует режиссер фильма Олесь Санин.

Кроме постоянной экспозиции, в течение месяца всех желающих ждут закрытые творческие встречи, экскурсии и мастер-классы с участием членов команды "Довбуша", которые будут раскрывать свои профессиональные секреты и делиться инсайдами. Между тем, для школьников и студентов кинематографических вузов запланированы отдельные образовательно-развлекательные мероприятия.

Авторы, которые будут проводить встречи, экскурсии и мастер-классы:

режиссер и сценарист Олесь Санин

оператор Сергей Михальчук

композиторы Алла Загайкевич и Александр Черный

художники-постановщики Александра Дробот и Юрий Григорьевич

художницы из костюмов Гала Отенко и Мария Керо

художница-гримерка Ирина Солодовская

художник-оружейник и исторический консультант Юлиан Тихонов

художник и разработчик шрифтов Богдан Гдаль

художники по раскадровке Евгений Матвиенко и Святослав Пащук

исторический консультант Олекса Руденко

фотографы бэкстейджа Митя Бородин, Елена Ивашкина и Сергей Михальчук

видеографы бекстейджа Сергей Киреев и Иванна Санина

Мероприятия от команды фильма "Довбуш" будут анонсироваться на сайте и в социальных сетях Национальной академии искусств Украины ( Facebook, Instagram ). Посетить их можно будет бесплатно при предварительной регистрации по телефону +380979659013, Екатерина Позднякова, научный сотрудник отдела научно-координационной деятельности и информации НАМ Украины.

Выставка продлится до 10 октября включительно. Вход свободный.

Организатор мероприятия: Национальная академия искусств Украины.

Медиапартнер: ELLE Ukraine.

Партнеры: Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство Украины по кино, PRONTO FILM, FILM.UA Group, КИНОМАНИЯ, Музей Шереметьевых, "Последняя Баррикада".

Подробнее о фильме "Довбуш" на страницах в Instagram и Facebook.

Сюжет фильма "Довбуш": Карпаты. Начало XVIII века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой – справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.