Взрыв АЗС в Харькове: полиция открыла дело о диверсии

Вечером 22 апреля во время ракетных обстрелов Харькова оккупантами произошел взрыв на АЗС в Новобаварском районе города. Однако никаких воронок или следов взрыва ракеты вблизи места происшествия эксперты не обнаружили.

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Относительно ЧП полиция будет проводить проверку для выяснения всех обстоятельств и установления лиц, причастных к совершению преступления. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полиции Харьковской области.

О пожаре на АЗС в правоохранительные органы поступило сообщение примерно в десять часов вечера 22 апреля. После этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что пожар возник в результате взрыва цистерны с газом на АЗС.

Как рассказывается, пострадавших в результате взрыва нет. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению лица, которое могло быть причастно к совершению преступления.

Напомним, что в Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. В это время жители облцентра слышали три взрыва.

Ранее сообщалось, что в Киеве во вторник, 18 апреля, вспыхнул пожар. Возгорание произошло на левом берегу столицы у гаражей в районе железнодорожной станции.

Также в Днепровском районе Киева в понедельник, 17 апреля, возник пожар в металлическом вагончике. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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