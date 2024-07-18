Во Львове маршрутка влетела в электроопору: есть пострадавшие. Фото

Во Львове произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, которая столкнулась с легковыми автомобилями и врезалась в электроопору. В результате аварии девять человек получили травмы.

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Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области. Отмечается, что водителю маршрутки стало плохо, и он потерял управления.

Авария произошла сегодня, 18 июля, около 10.00 на проспекте Червоной Калины во Львове. Как выяснили правоохранители, водителю маршрутного автобуса "БАЗ", 64-летнему жителю Львовского района, стало плохо во время движения, из-за чего он потерял контроль над транспортом. Неуправляемый автобус врезался в легковые автомобили "KIA" и "Skoda", которые двигались в том же направлении.

В результате столкновения KIA опрокинулась и врезалась в автомобиль "BMW", что остановился перед пешеходным переходом. Затем автобус выехал на обочину и врезался в электроопору. В результате аварии пострадали девять человек, сейчас медики уточняют их диагнозы.

На месте аварии все еще работают полицейские, которые выясняют детали ДТП, устанавливают пострадавших и собирают доказательства. Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в селе Давыдов утром 17 июля произошло масштабное ДТП. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. Еще семь человек, среди которых 4-летний мальчик, получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Червоноград во Львовской области 16 июля женщина на велосипеде спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы говорят, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее задержали правоохранители.

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