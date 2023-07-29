Верхние этажи новостройки в Днепре, куда попала российская ракета, были незаселены: никто не погиб

Вечером пятницы, 28 июля, страна-террорист Россия устроила атаку на Днепр. Одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего пострадали люди.

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К счастью, обошлось без жертв, поскольку верхние этажи новостройки были незаселены. Об этом сообщили уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и мэр Днепра Борис Филатов.

"Попадания: многоэтажный жилой дом. Разрушены верхние этажи, которые, к счастью, были не заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать", – отметил Лубинец.

Филатов уточнил, что в эту локацию кафиры бьют уже в третий раз.

"Высокоточные п...дарасы третий раз выстрелили "Искандерами" в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, к счастью, не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу. Развалили все вокруг полностью", – отметил он.

Все соответствующие службы работают на местах. Специалисты занимаются разборкой завалов, уборкой территории, подсчетом убытков.

"Будем работать всю ночь", – добавил мэр Днепра.

Следует отметить, что по состоянию на 00:00 количество пострадавших возросло до девяти человек. Среди них двое детей – 14 и 17 лет, у них диагностирована акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пятеро пострадавших с рваными ранами.

На террористический удар РФ по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил попадание в многоэтажку и здание СБУ и пообещал привлечь Россию к ответственности.

"Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", – написал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье вечером 27 июля раздался мощный взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после него.

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