В жутком ДТП на Волыни погиб младенец: подробности трагедии и фото

На автодороге вблизи села Яковцы Луцкого района Волынской области 27 октября произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб младенец. Еще двое пассажиров, среди которых ребенок, получили травмы.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области. 33-летний водитель из Ровенской области, управляя автомобилем Volkswagen, вероятно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Полугодовалий ребенок, который был пассажиром, в результате полученных травм погиб. Остальные двое пострадавших, 9 и 28 лет, также из Ровенской области, получили телесные повреждения. Отмечается, что водитель автомобиля был трезв.

Следователи возбудили уголовное производство по факту ДТП в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это касается нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями, что привело к гибели потерпевшего.

Напомним, что в Полтавской области произошло жуткое ДТП с пострадавшими. Нетрезвый водитель 22 октября сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Горишних Плавнях. Двум из пострадавших потребовалась госпитализация.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве произошло страшное ДТП, есть погибшая. В Соломенском районе Киева в понедельник, 21 октября, грузовик с такой силой протаранил маршрутку, что ее кабина почти полностью оказалась в салоне общественного транспорта. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.