В Винницкой области в ДТП погибли шесть человек, двое из них – несовершеннолетние. Фото, видео и все подробности

В Винницкой области 16 октября около 17:20 произошло смертельное ДТП. Вблизи села Писаревка Винницкого района в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области. Самой молодой жертве было 16 лет.

По предварительным данным, на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино 36-летний водитель грузовика DAF, житель Гайсинского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK под управлением 48-летнего жителя.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров (16, 17, 19, 21 и 23 лет) погибли на месте.

Водитель грузовика, получивший травмы, был госпитализирован. В настоящее время он задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобили помещены на арестплощадку, а у водителя DAF взяли образец крови для токсикологической экспертизы.

По этому факту следователи следственного управления расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Следователи назначили ряд экспертиз, которые должны установить окончательные обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Киеве в среду, 16 октября, на улице Антоновича автомобиль Toyota въехал в электроопору. По предварительной информации, водители машины стало плохо за рулем. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области 14 октября произошло смертельное ДТП. Kia Cerato выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком Man. Водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте, пострадали двое несовершеннолетних.