В Unit.City прошел эксклюзивный показ ленты 'Буча'

8 октября в инновационном парке Unit.City прошла эксклюзивная презентация ленты "Буча" для резидентов парка и представителей СМИ.

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Гости мероприятия могли погрузиться в особую атмосферу, где гармонично сочетались музыка и киноискусство. Вечер открыл выступление солиста группы Bahroma Романа Бахарева, исполнившего несколько своих композиций, в том числе песню "Апрель", ставшую официальным саундтреком к фильму.

После музыкальной части гостям продемонстрировали 20-минутный эксклюзивный фрагмент фильма. Завершив просмотр, присутствовавшие получили уникальную возможность пообщаться с командой проекта – режиссером Станиславом Тиуновым, актрисой Анастасией Нестеренко, актером Артемием Егоровым и Романом Бахаревым.

Картина произвела большое впечатление на аудиторию, и после показа активно продолжались обсуждения. Основной темой дискуссий стал вопрос, сможет ли лента "Буча" стать ответом на российскую пропаганду, часто использующую кино как инструмент для манипуляций и искажения реальности.

По словам режиссера Станислава Тиунова, киноискусство обладает исключительной силой в борьбе с дезинформацией и ложью. Цель фильма "Буча" – рассказать миру правду о событиях, происходивших в Киевской области во время оккупации.

Эта лента чрезвычайно важна и для украинцев, она открывает правду о событиях, имеющих значение для каждого из нас. Это часть нашей современной истории. Жители Бучи, просмотрев фильм на закрытом показе, подчеркнули, что он заслуживает внимания каждого украинца. Кроме того, поддержка украинского кинематографа помогает сохранять правду и нашу культурную идентичность.

Алексей Кругляченко, психиатр с 20-летним опытом, консультировавший команду фильма "Буча", подчеркивает важность понимания посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), охватывающего целые общины в военное время. ПТСР не ограничивается индивидуальными случаями; он может касаться всей страны, испытывающей постоянное давление и тревогу от военных действий.

Лечение ПТСР включает в себя применение медикаментов и различных видов психотерапии, среди которых особое место занимает когнитивно-поведенческая терапия. Одним из ее эффективных методов является экспозиционная терапия, позволяющая пациенту постепенно адаптироваться к источнику своего стресса, уменьшая реакцию на болезненные воспоминания.

Художественное кино, такое как "Буча", играет немаловажную роль в психотерапевтической поддержке. Оно позволяет мягко сближать зрителей с источником их травмы, обеспечивая возможность обработки и переосмысления собственных переживаний. Фильм придает зрителям ощущение надежды и единства, демонстрируя, что, несмотря на тяжелые испытания, исцеление возможно.

Фильм создан благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США.

Медиапартнер показа фильма – телеканал ICTV2.