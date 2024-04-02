В Украине состоится юбилейный фестиваль 'Країна Мрій': Скрипка объявил даты

1 апреля основатель и идейный вдохновитель Международного этнического фестиваля "Країна Мрій" музыкант, композитор и промоутер украинского фольклора Олег Скрипка на своей странице в Instagram опубликовал видео с анонсом фестиваля, назвал дату и место проведения, а также объявил конкурс среди исполнителей этнической музыки.

Юбилейный фестиваль пройдет на территории Национального ботанического сада им. М.М. Гришко продлится три дня в выходные с 21 по 23 июня.

Лозунг нынешнего фестиваля – "20 лет пространство воли!"

За 20 лет проведения этнофестиваль "Країна Мрій" стал настоящим культурным явлением, влиятельным и весомым рычагом возрождения национальной идентичности, который сыграл важную роль в популяризации украинской культуры и фольклора, особенно среди молодежи, выступил проводником идей экологии, свободы мышления и творческой мысли.

Двадцать лет подряд команда утверждает украинскую национальную самобытность, презентует лучшие образцы украинской и мировой музыки, музыкально-ярмарочное разнообразие, народные ремесла, парады вышиванок, аутентичные мастер-классы, этнические кухни, детскую и казацкую поляны, книжные вернисажи, площадки и активности

Так что в итоге двадцатилетней деятельности фестиваль сыграл и продолжает играть чрезвычайную роль в формировании национального самоосознания современного украинца. Многое сделано и планируется в налаживании культурных связей между странами мира. Именно на "Країні мрій" был начат тренд массовых гуляний в вышиванках всей семьей и массового пения гимна Украины.

"В этом году мы должны привлечь еще больше молодежи на наш этнофест. Ведь именно она и является проводником наших стремлений и традиций, нашего культурного кода в будущее. Поэтому должны перевести ей эстафету мечтаний и самоосознания для сохранения нации". "Країна Мрій" закаляет настоящее, возвышает силы и здоровье, вдохновение и непокоренный украинский дух! Это праздник мечтающих, творящих и тех, кто стремится ощутить безграничность Вселенной Искусств. Соединяйтесь с нами в путешествии в мир безграничных мечтаний, музыкантов чудесных, огненных чувств",т– рассказывает Олег Скрипка.

Программа фестиваля 2024

В этом году фестиваль "Країна Мрій" пройдет в формате уютного семейного праздника, множество активностей будет ориентировано на молодежь. Но развлечения и интересности запланированы как для детей, так и для гостей почтенного возраста. фонд Олега Скрипки "Країна Мрій" проведет специальное собрание, аукционы и другие активности.

Для защитников и защитниц, а также детей до 10 лет вход на фестиваль традиционно будет бесплатным.

На фестивале "Країна мрій" гостей ждут выступления украинских и зарубежных исполнителей разных музыкальных жанров, насыщенные мастер-классы, выставки искусства, театральные постановки, показы и многие другие активности.

Локация этнофеста будет содержать несколько больших полноценных сцен живой музыки, а также многообразие площадок, закоулков, мастерских танца, музыки и пения. Для детей будет оборудована отдельная лужайка, где малыши сможет увлеченно играть в народные украинские игры и забавы. Мужчины смогут испытать силы в мужественных казацких развлечениях и порадовать свой дух у герца – поединка украинских казаков.

На электронной сцене запланированы выступления этно ди-джеев и коллаборации с этномузыкантами.

В рамках фестиваля состоится разнообразная ярмарка традиционных и крафтовых изделий народных промыслов и ремесел, мастерская ремесел, где каждый сможет попробовать себя как кузнец, гончар, резчик, вышивальщица, ткаля и многие другие.

Несколько локаций будут посвящены живой традиционной украинской кухне.

Полная программа фестиваля, стоимость входных билетов и место продажи будут объявлены на странице Instagram Олега Скрипки.

Оргкомитет также объявляет о поиске партнеров, спонсоров и меценатов фестиваля. Свои предложения ожидают по телефону +380505379203 или по e-mail: [email protected].

Подробнее о фестивале и его истории

"Країна Мрій" – самый большой и древнейший в Украине международный этнофестиваль, который был начат в 2004 году. Первый этнофест состоялся на Певческом поле в Киеве. Время проведения летнего фестиваля совпадает с народным праздником Ивана Купала (конец июня – начало июля).

Гимн фестиваля – одноименная песня и хит группы ВВ "Країна Мрій", написанная Олегом Скрипкой еще в 1998 году, клип на которую был снят в 2017 году и набрал почти 2 млн просмотров.

Фестиваль стал площадкой для выступлений и презентаций своего творчества групп и исполнителей ДахаБраха, Нина Матвиенко, Бумбокс, Mgzavrebi, Kozak System, ONUKA, ТНМК, Сергей Жадан и Собаки в Космосе, ТНМК, Мандры, Тартак и Гуляйгород, Перкалаба, Пикардий , Гуцул Калипсо, Гайдамаки, Древо, Mad Heads, Орест Февраль, Бытие, ДрымбаДаДзига, БандурБенд, Властелин, Коралли, Царина, Астарта, Здоб Ши Здуб, Мотор'ролла, Иллария и многие другие.

С 2004 года фестиваль посетили около 1 млн посетителей, кроме традиционной киевской локации, он также был проведен во Львове и Лондоне. Фестиваль имеет 2 сезонных формата – летний и зимний. Нашими гостями были мастера и исполнители из 30 стран мира, таких как Австрия, Болгария, Грузия, Египет, Великобритания, Марокко, Литва, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия и другие. .

За 20 лет команда фестиваля организовала и провела более 150 зрелищных мероприятий, фестивалей, концертов и событий. В частности, фестиваль "Країна Мрій" в Киеве, Львове, Лондоне, фестиваль Рок Сич в 2006-2013 годах, фестиваль Монмартр на Андреевском спуске в 2013 году, День Киева - Праздник свободных людей в 2016 и многие другие. В наших мероприятиях в Украине принимали участие иностранные гости и исполнители из 30 стран, а мы представили украинскую культуру около 100 стран мира.

Кроме того, в течение года "Країна Мрій" проводит ряд культурных мероприятий в Украине: Фестиваль "Рок Січ", танцевальные вечеринки в стиле "Этно-Диско", фестиваль Героической Песни "Молодая Гвардия", Вечер Украинского Романса, Парад вышиванок, детские балы и традиционные французские и украинские вечерницы. "Країна мрій" также проводит издательскую деятельность.