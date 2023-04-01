В помощь Патрону: Нидерланды передали Украине 11 собак-саперов. Фото

11 служебных собак прибыли в Кинологический центр полиции Киевщины в пятницу, 31 марта, благодаря усилиям благотворительного фонда Говарда Баффета. Силовые структуры смогут использовать этих собак для обнаружения незаконного перемещения, хранения взрывчатых веществ, а также оружия и боеприпасов, а также для помощи в разминировании.

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Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook. Были получены немецкие и бельгийские овчарки малинуа.

На этот раз, помимо бельгийских овчарок малинуа, были переданы также две немецкие овчарки. Все животные прошли первоначальный курс обучения в Нидерландах, где их подготовили к обнаружению взрывчатых веществ и оружия.

Андрей Небитов, руководитель полиции Киевской области, подчеркнул, что с прошлого года сотрудники правоохранительных органов тесно сотрудничают с ведущими кинологическими центрами Европы, благодаря поддержке фонда Говарда Баффета.

После прохождения обучения, эти овчарки будут задействованы в специальных операциях полиции в Киевской области и на прифронтовых территориях. Они окажут помощь силовым структурам в обнаружении незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, а также оружия и боеприпасов, а также помогут в разминировании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины совместно несут службу кинолог Леонид Левченко и его четырёхлапый помощник-сапер пёс Алмаз. Животное и военный участвуют в разминировании Киевской области и иногда находят до 200 взрывоопасных предметов.

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