В парке Певче в Киеве открыли 'Магический сад'

22 сентября в столичном парке Співоче стартовал проект "Магический сад" со сказочными героями и масштабными цветочными инсталляциями.

"Это не традиционная выставка, к которой уже привыкли гости парка. А настоящий тематический парк, где каждый посетитель сможет почувствовать себя частью истории", – рассказывают организаторы.

В общей сложности, на Співоче представлено 35 объемных 3d фигур и взорвано более 10 тысяч хризантем. Каждая фигура – это герой легенды о мифических созданиях, оберегающих Землю.

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Голосом проекта стал народный артист Украины, украинский актер театра и кино Богдан Бенюк. Он озвучил главного героя проекта, встречающего гостей "Магического Сада".

Кроме масштабных цветочных композиций и ярких фотозон в парке предусмотрены аниматоры для детей, костюмированный персонал, программа выходного дня и зоны отдыха для взрослых.

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

За подробностями обращайтесь в Instagram или в Facebook мероприятия.

Важно: Вход для представителей ВСУ и инвалидов I-II категории бесплатный. Вход для пенсионеров бесплатный по понедельникам и вторникам.

Где: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

Когда: с 22 сентября

Вход: взрослый – 200 грн

детский –100 грн.