В Харькове в ДТП погибли двое мужчин: есть раненые. Фото с места

В Харькове произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, а трое получили травмы. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал за пределы проезжей части.

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Об этом сообщила полиция Харьковской области. Авария произошла около 22:30 на улице Шевченка.

За рулем автомобиля "ВАЗ" находился 32-летний мужчина, выехавший за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся. Два пассажира, 37 и 39 лет, погибли.

Водитель и двое пассажиров, 19 и 42 лет, получили травмы и были доставлены в больницу.

По этому факту следователями ГУНП в Харьковской области возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями в состоянии опьянения).

В настоящее время устанавливаются все детали аварии.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в воскресенье, 6 октября, на Окружной дороге произошла авария с участием маршрутки и грузового автомобиля. Последний после столкновения съехал с дороги и чуть не протаранил остановку общественного транспорта.

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