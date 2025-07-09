Усик проведет исторический бой-реванш: как посмотреть поединок бесплатно
19 июля состоится легендарный реванш украинца Александра Усика против британского тяжеловеса Даниэля Дюбуа. На кону поединка будут стоять все пояса королевского дивизиона. Вечер бокса можно будет посмотреть на MEGOGO, а клиенты Sense Bank имеют возможность получить бесплатный доступ к трансляции.
Как указано в официальном релизе банка, для этого нужно выполнить несколько условий.
Если вы уже являетесь клиентом Sense Bank, необходимо:
▪️ Совершить 10 покупок картой Sense Bank на сумму от 100 грн каждая.
▪️ В приложении Sense SuperApp зайти в раздел "Персональные предложения" и поставить "лайк" на баннере с предложением трансляции поединка.
▪️ Ожидать сообщения от Sense Bank со ссылкой на трансляцию.
Важно: оформить карту и сделать транзакции следует не позднее 18 июля 2025 года до 23:59 по киевскому времени.
Если вы еще не клиент банка, нужно:
▪️ Открыть любую карту Sense Bank в приложении Sense SuperApp.
▪️ Сделать минимум одну транзакцию на сумму от 100 грн.
▪️ Ожидать сообщение со ссылкой на трансляцию.
Важно: оформить карту и сделать транзакцию следует не позднее 19 июля 2025 года до 20:00 по киевскому времени.
Заметим, на сайте банка указано, что количество предложений ограничено. Кроме того, в акции не участвуют карты: єВідновлення, єПідтримка, єКнига, Ветеранский спорт, Национальный кэшбек, Дія.Карта, детская карта TRY.
Официальные правила акции можно посмотреть по ссылке.